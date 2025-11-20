R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D a l p r i m o g e n n a i o d e l 2 0 2 6 i n L i g u r i a s a r à p r e v i s t a l ’ e s e n z i o n e d e l t i c k e t p e r t u t t e l e p r e s t a z i o n i d i a g n o s t i c h e e t e r a p e u t i c h e r i v o l t e a i p a z i e n t i c o n d i a g n o s i a c c e r t a t a d i m a c u l o p a t i a e s s u d a t i v a . C o n i l n u o v o d i s e g n o d i l e g g e , p r o p o s t o d a l l ’ a s s e s s o r e a l l a S a n i t à M a s s i m o N i c o l ò - i n f o r m a u n a n o t a - l a L i g u r i a , c o n u n i n v e s t i m e n t o d i e u r o 4 0 0 m i l a e u r o , d i v e n t a l a p r i m a r e g i o n e i n I t a l i a a g a r a n t i r e a i c i t t a d i n i a f f e t t i d a q u e s t a p a t o l o g i a l ’ a c c e s s o g r a t u i t o a d i a g n o s i e c u r e t e m p e s t i v e . I l p r o v v e d i m e n t o s i i n s e r i s c e i n u n a s t r a t e g i a p i ù a m p i a d i p r e v e n z i o n e e p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e v i s i v a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i r i d u r r e i c a s i d i n o n a u t o s u f f i c i e n z a e d i d i s a b i l i t à v i s i v a l e g a t i a p a t o l o g i e o c u l a r i . " C o n q u e s t o i n t e r v e n t o – a f f e r m a l ’ a s s e s s o r e N i c o l ò – r a f f o r z i a m o i l n o s t r o i m p e g n o p e r g a r a n t i r e l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i p i ù f r a g i l i e p e r p r o m u o v e r e l a p r e v e n z i o n e d i g r a v i c o n s e g u e n z e c o m e l ’ i p o v i s i o n e e l a c e c i t à . S i t r a t t a d i u n p a s s o c o n c r e t o p e r r i d u r r e i l p e s o s o c i a l e e d e c o n o m i c o d i u n a p a t o l o g i a s p e s s o l e g a t a a l l e m a l a t t i e m e t a b o l i c h e e a l l ’ i n v e c c h i a m e n t o , t e m a p a r t i c o l a r m e n t e s e n t i t o , c o n s i d e r a t o c h e l a n o s t r a r e g i o n e p r e s e n t a l a p o p o l a z i o n e p i ù a n z i a n a d ’ E u r o p a , c o n p r o f o n d e i m p l i c a z i o n i s o c i a l i e d e c o n o m i c h e " . L ’ i n i z i a t i v a r i s p o n d e a l l a c r e s c e n t e n e c e s s i t à d i g a r a n t i r e i n t e r v e n t i t e m p e s t i v i s u p a t o l o g i e a d a l t o i m p a t t o i n v a l i d a n t e e s o c i a l e . L a m a c u l o p a t i a e s s u d a t i v a è i n f a t t i u n a m a l a t t i a o c u l a r e c h e c o l p i s c e l a m a c u l a , l a p a r t e c e n t r a l e d e l l a r e t i n a r e s p o n s a b i l e d e l l a v i s i o n e n i t i d a e d e i d e t t a g l i , p o r t a n d o a u n p r o g r e s s i v o d a n n o d e l l a c a p a c i t à v i s i v a . S e n o n t r a t t a t a i n t e m p o , p u ò c a u s a r e u n a g r a v e p e r d i t a d e l l a v i s t a c e n t r a l e . L a d i a g n o s i p r e c o c e e l ’ a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l e t e r a p i e r a p p r e s e n t a n o d u n q u e s t r u m e n t i f o n d a m e n t a l i p e r p r e s e r v a r e l a v i s t a e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i . I n o l t r e , d a l 2 4 n o v e m b r e 2 0 2 5 i n L i g u r i a p a r t i r à a n c h e l a s p e r i m e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o d i s c r e e n i n g i n f a r m a c i a c o n T o m o g r a f i a a c o e r e n z a o t t i c a ( O c t ) i n A s l 3 e A s l 2 , a r e a g e n o v e s e e s a v o n e s e , c h e c o n s e n t i r à a i c i t t a d i n i l i g u r i d i e s e g u i r e g r a t u i t a m e n t e u n e s a m e d i a g n o s t i c o a v a n z a t o , r a p i d o e n o n i n v a s i v o , f o n d a m e n t a l e p e r i n t e r c e t t a r e p r e c o c e m e n t e p a t o l o g i e o c u l a r i d i g r a n d e i m p a t t o . L ’ O c t - c h i a r i s c e l a n o t a - è u n t e s t c h e u t i l i z z a l a l u c e p e r o t t e n e r e i m m a g i n i a d a l t a r i s o l u z i o n e d e l l a r e t i n a , d e l l a m a c u l a e d e l n e r v o o t t i c o . È u n o s t r u m e n t o e s s e n z i a l e p e r l a d i a g n o s i e i l m o n i t o r a g g i o d i m a l a t t i e c o m e d e g e n e r a z i o n e m a c u l a r e e r e t i n o p a t i a d i a b e t i c a , c o n d i z i o n i s e m p r e p i ù d i f f u s e s o p r a t t u t t o i n u n a p o p o l a z i o n e c o n e t à m e d i a e l e v a t a c o m e q u e l l a l i g u r e . L o s c r e e n i n g O c t i n f a r m a c i a s a r à r i v o l t o a i r e s i d e n t i i n L i g u r i a , c h e n o n a b b i a n o d i a g n o s i a c c e r t a t a d i m a c u l o p a t i a o c h e n o n a b b i a n o e f f e t t u a t o u n O c t n e g l i u l t i m i 1 8 m e s i , a p p a r t e n e n t i a l l e s e g u e n t i c a t e g o r i e : p e r s o n e c o n d i a b e t e , i d e n t i f i c a t e t r a m i t e p r e s c r i z i o n i d i f a r m a c i a n t i d i a b e t i c i ( c o d i c e A t c A 1 0 ) o t r a m i t e e s e n z i o n e p e r d i a b e t e ; c i t t a d i n i d i e t à p a r i o s u p e r i o r e a 5 5 a n n i . I n q u e s t a p r i m a f a s e s a r a n n o c o i n v o l t e 7 f a r m a c i e , i n d i v i d u a t e n e i t e r r i t o r i d e l l e d u e A s l e d e b i t a m e n t e f o r m a t e . L ’ e s a m e s a r à e s e g u i t o d a u n o r t o t t i s t a , c h e e f f e t t u e r à u n a p r i m a v a l u t a z i o n e p e r i n d i v i d u a r e e v e n t u a l i c r i t i c i t à e i n d i r i z z a r e t e m p e s t i v a m e n t e g l i a s s i s t i t i v e r s o u l t e r i o r i a p p r o f o n d i m e n t i c l i n i c i , q u a n d o n e c e s s a r i o . " L a L i g u r i a è s t a t a u n a d e l l e p r i m e r e g i o n i d ’ I t a l i a a d a v v i a r e i p r o g e t t i p r e v i s t i n e l l ’ a m b i t o d e l p r o g e t t o m i n i s t e r i a l e s u l l a s p e r i m e n t a z i o n e d e l l a F a r m a c i a d e i S e r v i z i – s o t t o l i n e a N i c o l ò - I n f a t t i , f i n d a s u b i t o , c i s i a m o a t t i v a t i p e r c h é l o s t a n z i a m e n t o a s s e g n a t o d a l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e a l l a n o s t r a r e g i o n e , p a r i a 2 , 2 m i l i o n i , p o i d i v e n t a t i 3 m i l i o n i c o n i l f i n a n z i a m e n t o p e r l ’ a n n o i n c o r s o , f o s s e p r o n t a m e n t e e d e f f i c a c e m e n t e i m p i e g a t o p e r l a s p e r i m e n t a z i o n e d i a l c u n i s e r v i z i e r o g a t i d a l l e f a r m a c i e a l f i n e d i v a l u t a r n e l ’ e f f i c a c i a , p e r r e n d e r l i s t r u t t u r a l i e p i e n a m e n t e i n t e g r a t i a l l ’ i n t e r n o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o r e g i o n a l e . I l r e c e n t e e d i n n o v a t i v o p r o g e t t o d e d i c a t o a l l o s c r e e n i n g O c t i n f a r m a c i a , g r a z i e a l l a c a p i l l a r i t à d e l l e f a r m a c i e e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n M e d i c i d i m e d i c i n a g e n e r a l e , o c u l i s t i , d i a b e t o l o g i e g e r i a t r i - a g g i u n g e - c o n t r i b u i r à a r a f f o r z a r e l a p r e s a i n c a r i c o d e l l e c r o n i c i t à . S i t r a t t a d i u n i n t e r v e n t o s t r a t e g i c o p e r l a L i g u r i a , c h e p r e v e d e u n i n i z i a l e i n v e s t i m e n t o p a r i a c i r c a 1 0 0 m i l a e u r o e c h e s i c o n f e r m a u n v e r o e p r o p r i o ‘ l a b o r a t o r i o e p i d e m i o l o g i c o ’ a l i v e l l o n a z i o n a l e , d o v e i m o d e l l i d i i n t e g r a z i o n e t r a t e r r i t o r i o e s p e c i a l i s t i c a - c o n c l u d e - p o s s o n o g e n e r a r e b e n e f i c i s i g n i f i c a t i v i p e r l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i " .