( A d n k r o n o s ) - N o n u n ' W a t e r g a t e d i g i t a l e ' , m a l ' e n n e s i m o c o r t o c i r c u i t o t r a t e c n o l o g i a , p o l i t i c a e p e r c e z i o n e p u b b l i c a . È q u e s t a l a c o n c l u s i o n e a c u i a r r i v a i l d o c e n t e e d e s p e r t o d i c y b e r s i c u r e z z a M a t t e o F l o r a , c h e n e l l ' u l t i m a p u n t a t a d e l s u o v i d e o - p o d c a s t C i a o I n t e r n e t a n a l i z z a e s m o n t a l a p o l e m i c a s u l p r e s u n t o ' s o f t w a r e s p i a ' , i n s t a l l a t o n e i c o m p u t e r d e l m i n i s t e r o d e l l a G i u s t i z i a . S e c o n d o l a n a r r a z i o n e e m e r s a d o p o u n ' i n c h i e s t a d i R e p o r t , i l m i n i s t e r o d i s p o r r e b b e d i u n o s t r u m e n t o c a p a c e d i a c c e d e r e a i c o m p u t e r d e i m a g i s t r a t i s e n z a l a s c i a r e t r a c c i a . U n a r i c o s t r u z i o n e c h e , s e c o n d o F l o r a , n o n r e g g e a u n a v e r i f i c a t e c n i c a . I l s i s t e m a a l c e n t r o d e l l e p o l e m i c h e è M i c r o s o f t E n d p o i n t C o n f i g u r a t i o n M a n a g e r ( M E C M ) , i n p r e c e d e n z a n o t o c o m e S C C M . N o n u n m a l w a r e n é u n t r o j a n , m a u n a p i a t t a f o r m a d i g e s t i o n e c e n t r a l i z z a t a d e g l i e n d p o i n t , u t i l i z z a t a d a g o v e r n i e g r a n d i o r g a n i z z a z i o n i i n t u t t o i l m o n d o p e r a g g i o r n a m e n t i d i s i c u r e z z a , d i s t r i b u z i o n e s o f t w a r e , i n v e n t a r i o e a s s i s t e n z a t e c n i c a d a r e m o t o . " G e s t i r e d e c i n e d i m i g l i a i a d i c o m p u t e r s e n z a s t r u m e n t i d i q u e s t o t i p o è t e c n i c a m e n t e i m p o s s i b i l e e p e r i c o l o s o " , s p i e g a F l o r a . N e l c a s o d e l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a s i p a r l a d i c i r c a 4 0 . 0 0 0 p o s t a z i o n i . U n o d e i p u n t i p i ù c o n t e s t a t i è l ’ i d e a c h e i l s i s t e m a n o n l a s c i e v i d e n z e d e l l e o p e r a z i o n i s v o l t e . A l c o n t r a r i o , s o t t o l i n e a F l o r a , M E C M f u n z i o n a s u a u d i t t r a i l e l o g d e t t a g l i a t i , c h e r e g i s t r a n o o g n i i n t e r v e n t o , s o p r a t t u t t o q u e l l i c h e r i c h i e d o n o p r i v i l e g i e l e v a t i . C a n c e l l a r e s i s t e m a t i c a m e n t e q u e s t e t r a c c e s a r e b b e , p a r a d o s s a l m e n t e , m o l t o p i ù c o m p l e s s o c h e l a s c i a r l e . A l t r o e q u i v o c o c e n t r a l e : l ’ i d e a c h e “ q u a l s i a s i t e c n i c o ” p o s s a s p i a r e u n m a g i s t r a t o . I n r e a l t à , s p i e g a F l o r a , l ’ a c c e s s o è r e g o l a t o d a l p r i n c i p i o d e l m i n i m o p r i v i l e g i o , c o n r u o l i s e p a r a t i , a u t o r i z z a z i o n i l i m i t a t e e c o n t r o l l i i n c r o c i a t i . I p r o f i l i c o n p o t e r i p i ù e s t e s i s o n o p o c h i s s i m i e m o n i t o r a t i d a s t r u t t u r e d i s i c u r e z z a d e d i c a t e , c o m e i S e c u r i t y O p e r a t i o n s C e n t e r . I l p r o b l e m a , s e m m a i , n o n s a r e b b e l a t e c n o l o g i a , m a l ’ e v e n t u a l e c a t t i v a d e f i n i z i o n e d e i p r o c e s s i e d e i c o n t r o l l i u m a n i . « S e c ’ è u n a b u s o , è u n f a l l i m e n t o o r g a n i z z a t i v o , n o n u n a c o l p a d e l s o f t w a r e » , o s s e r v a . C ’ è p o i u n e l e m e n t o t e m p o r a l e c h e i n d e b o l i s c e l a l e t t u r a p o l i t i c a d e l c a s o : i l s i s t e m a è s t a t o a d o t t a t o n e l 2 0 1 9 , d u r a n t e i l g o v e r n o C o n t e I , q u a n d o i l m i n i s t e r o d i G i u s t i z i a e r a g u i d a t o d a l 5 S t e l l e A l f o n s o B o n a f e d e . U n d a t o c h e , s e c o n d o F l o r a , r e n d e p o c o c r e d i b i l e l ’ i d e a d i u n p i a n o r e c e n t e p e r i l c o n t r o l l o d e l l a m a g i s t r a t u r a . I l p u n t o p i ù d e l i c a t o n o n è t e c n i c o , m a c u l t u r a l e . F l o r a r i c h i a m a c o n c e t t i c o m e i l “ c h i l l i n g e f f e c t ” e l ’ “ a g e n d a s e t t i n g ” : a n c h e u n ’ a c c u s a t e c n i c a m e n t e i n f o n d a t a p u ò p r o d u r r e u n c l i m a d i i n t i m i d a z i o n e e s f i d u c i a , i n c i d e n d o s u l c o m p o r t a m e n t o d e l l e i s t i t u z i o n i e s u l l a p e r c e z i o n e d e l l a s e p a r a z i o n e d e i p o t e r i . I l p a r a d o s s o è c h e u n o s t r u m e n t o p e n s a t o p e r r a f f o r z a r e l a s i c u r e z z a f i n i s c e p e r d i v e n t a r e , n e l d i b a t t i t o p u b b l i c o , u n s i m b o l o d i c o n t r o l l o e a b u s o . C o n u n r i s u l t a t o o p p o s t o a q u e l l o d e s i d e r a t o : p i ù s o s p e t t o , m e n o r e s i l i e n z a . N e l q u a d r o p i ù a m p i o , a v v e r t e F l o r a , d e m o n i z z a r e s t r u m e n t i s t a n d a r d d i g e s t i o n e I T s i g n i f i c a i n d e b o l i r e l a s o v r a n i t à d i g i t a l e d e l l o S t a t o . R i n u n c i a r e a i n f r a s t r u t t u r e d i s i c u r e z z a p e r p a u r a d e l l a l o r o r a p p r e s e n t a z i o n e m e d i a t i c a r e n d e r e b b e l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e p i ù v u l n e r a b i l e a d a t t a c c h i e s t e r n i e a i n t e r f e r e n z e o s t i l i . L a c o n c l u s i o n e è n e t t a : " I l v e r o b u g n o n è n e l c o d i c e , m a n e l m o d o i n c u i r a c c o n t i a m o e c o m p r e n d i a m o l a t e c n o l o g i a " . E s e n z a u n s a l t o d i q u a l i t à n e l l ’ a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e d i p o l i t i c a e m e d i a , i l r i s c h i o è r e s t a r e i n t r a p p o l a t i i n u n c i c l o c o n t i n u o d i a l l a r m i e s m e n t i t e , m e n t r e l e m i n a c c e r e a l i r e s t a n o s u l l o s f o n d o .