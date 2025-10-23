R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i s i a m o p r o g r e s s i s t i i n d i p e n d e n t i , c i o è s i a m o c o l l o c a t i i n u n ' a r e a . I n o s t r i p r i n c i p i , i n o s t r i v a l o r i o g g i s o n o c h i a r i e i l p o s i z i o n a m e n t o è c h i a r o , n o n l o p o s s i a m o p i ù m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e i n u n a d i r e t t a s o c i a l . " S i g n i f i c a c h e q u e l l e i s t a n z e o r i g i n a r i e s o n o t u t t e d a c o l l o c a r e i n u n ' a r e a p r o g r e s s i s t a , m a i n m o d o i n d i p e n d e n t e . P e r c h é s e n o n s e i i n d i p e n d e n t e n o n s e i p i ù s c o m o d o e s e f i n i s c i d i e s s e r e s c o m o d o v u o l d i r e c h e t i a d e g u i a u n s i s t e m a , s i a q u i e s c e n t e " .