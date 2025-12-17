Roma, 17 dic. (Adnkronos Salute) - Luigi Nappi, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia presso lUniversità di Foggia, è stato eletto presidente nazionale della Società italiana di ginecologia e ostetricia (Sigo) per il biennio 20282029. Lelezione - informa una nota - è avvenuta nel corso del 100esimo congresso nazionale della Sigo a Bari, alla presenza del presidente della Federazione mondiale di Ginecologia e Ostetricia, del presidente del Collegio europeo e di oltre 1.500 ginecologi provenienti da tutta Italia. Già Presidente dellAssociazione ginecologi universitari e membro del Consiglio esecutivo del Board europeo, Nappi guiderà ora lintera comunità dei ginecologi italiani, includendo professionisti ospedalieri, territoriali e universitari. Nel delineare le linee del suo mandato, il neo Presidente ha sottolineato il forte valore istituzionale e sociale dellincarico: "È per me motivo di grande orgoglio poter lavorare per il benessere della salute femminile e per i ginecologi che quotidianamente se ne prendono cura. Il mio mandato si colloca in una fase di profondi cambiamenti, che richiede interventi prioritari e condivisi da tutte le componenti professionali, in stretta collaborazione con il Ministero della salute, con le più alte Istituzioni nazionali e con quelle internazionali". Nel corso della cerimonia inaugurale del congresso, ha inoltre richiamato il messaggio istituzionale della presidente Giorgia Meloni che, nel salutare lapertura dei lavori del congresso Sigo, ha ribadito "la centralità della professione ginecologica nella crescita del Paese, a sostegno delle donne, delle famiglie e dellintera società". Al prof. Nappi sono giunti gli auguri del Rettore dellUniversità di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, che ha espresso "vivo apprezzamento per limportante riconoscimento, sottolineando come lelezione rappresenti motivo di prestigio per lAteneo e per lintera comunità accademica" conclude la nota.