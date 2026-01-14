B o l o g n a , 1 4 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - L u c i a n o M a n z a l i n i , m e t à d e l d u o c o m i c o G e m e l l i R u g g e r i , è m o r t o a B o l o g n a a l l ' e t à d i 7 4 a n n i . E r a r i c o v e r a t o d a t e m p o a l l a c l i n i c a V i l l a P a o l a p e r l e c o n s e g u e n z e d i u n i c t u s . N a t o a M i l a n o i l 1 ° g e n n a i o 1 9 5 2 , M a n z a l i n i e r a b o l o g n e s e d ' a d o z i o n e d a d e c e n n i e h a l e g a t o i n d i s s o l u b i l m e n t e i l s u o n o m e a u n a d e l l e s t a g i o n i p i ù f e r t i l i e i n n o v a t i v e d e l l a c o m i c i t à i t a l i a n a t r a g l i a n n i O t t a n t a e N o v a n t a . I n s i e m e a E r a l d o T u r r a , n a t o a B o l o g n a n e l 1 9 5 5 , M a n z a l i n i a v e v a f o n d a t o i G e m e l l i R u g g e r i n e l 1 9 7 9 . U n a c o p p i a c o m i c a c o s t r u i t a s u l c o n t r a s t o f i s i c o e c a r a t t e r i a l e - M a n z a l i n i e r a i l ' s e c c o ' , T u r r a l ' o p p o s t o – e s u u n u m o r i s m o s u r r e a l e , c o l t o e m a i b a n a l e , c a p a c e d i a t t r a v e r s a r e t e a t r o , t e l e v i s i o n e e c i n e m a . " U n a v o l t a L u c i a n o s i a r r a b b i ò m o l t i s s i m o - h a r i c o r d a t o T u r r a - m a a l l i m i t e d e l l a s o p p o r t a z i o n e s b o t t ò s o l o c o n u n ' c r i b b i o ! ' . T u t t i s c o p p i a r o n o a r i d e r e . Q u e s t o d i c e c h e p e r s o n a f o s s e : u n a n i m o g e n t i l e , u n a p e r s o n a e c c e z i o n a l e " . U n s o d a l i z i o a r t i s t i c o e u m a n o d u r a t o q u a s i m e z z o s e c o l o : " A v e v a u n o s g u a r d o i r o n i c o e p r o f o n d o s u l l a v i t a , u n ’ i r o n i a a l l a S t a n l i o e O l i o . Q u e s t o m i m a n c h e r à m o l t i s s i m o " . I G e m e l l i R u g g e r i m u o v o n o i p r i m i p a s s i n e l c a b a r e t b o l o g n e s e a c a v a l l o t r a a n n i S e t t a n t a e O t t a n t a , a l l ' i n t e r n o d e l G r a n P a v e s e V a r i e t à , i l c o l l e t t i v o c h e a n i m a v a i l C i r c o l o P a v e s e d i v i a d e l P r a t e l l o e c h e h a r a p p r e s e n t a t o u n a v e r a f u c i n a d i t a l e n t i : d a P a t r i z i o R o v e r s i a S y u s y B l a d y , d a F r e a k A n t o n i a V i t o . I l d e b u t t o t e l e v i s i v o a r r i v a n e l 1 9 8 2 c o n " B l i t z " d i G i a n n i M i n à s u R a i 2 , m a l a c o n s a c r a z i o n e n a z i o n a l e a v v i e n e s o t t o l ' a l a d i A n t o n i o R i c c i , c o n " D r i v e I n " e " L u p o s o l i t a r i o " s u I t a l i a 1 . Q u i i G e m e l l i R u g g e r i d i v e n t a n o m e m o r a b i l i n e i p a n n i d e g l i i m p r o b a b i l i c o r r i s p o n d e n t i d e l l a t e l e v i s i o n e d i S t a t o d i C r o d a , i m m a g i n a r i o p a e s e d e l l ' E u r o p a o r i e n t a l e , e s p r i m e n d o s i i n u n i r r e s i s t i b i l e g r a m e l o t p s e u d o - s l a v o . S u g l i s c h e r m i R a i d a l 1 9 9 5 a l 2 0 0 0 i l d u o c o m i c o h a p a r t e c i p a t o a v a r i e e d i z i o n i d i " Q u e l l i c h e i l c a l c i o " , p e r p o i p a s s a r e a " C o l o r a d o c a f è " s u I t a l i a 1 . P a r a l l e l a m e n t e a l l a t e l e v i s i o n e , M a n z a l i n i n o n h a m a i a b b a n d o n a t o i l t e a t r o , t e r r e n o p r i v i l e g i a t o d i s p e r i m e n t a z i o n e . T r a g l i s p e t t a c o l i p i ù n o t i , " T a r z a n d e l l e s c i m m i e " d i R o b e r t o C i m e t t a e i l f o r t u n a t o " P u c c i n i H o r r o r C o m i c S h o w " , r e i n t e r p r e t a z i o n e c o m i c a d e l " R o c k y H o r r o r P i c t u r e S h o w " , c h e n e i p r i m i a n n i N o v a n t a r e g i s t r ò i l t u t t o e s a u r i t o a l l ' A r e n a P u c c i n i d i B o l o g n a . N e l c i n e m a M a n z a l i n i e T u r r a h a n n o l a v o r a t o c o n a l c u n i d e i n o m i p i ù i m p o r t a n t i d e l p a n o r a m a i t a l i a n o : d a C a r l o M a z z a c u r a t i ( " N o t t e i t a l i a n a " , 1 9 8 7 ) a S e r g i o C i t t i ( " M o r t a c c i " ) , d a F e l i c e F a r i n a a L u c i a n o M a n u z z i . H a n n o p a r t e c i p a t o , t r a l ' a l t r o , a l l a m i n i s e r i e " F a n t a g h i r ò " s u C a n a l e 5 n e l r u o l o d i i n d o v i n i d i c o r t e . N e g l i u l t i m i a n n i M a n z a l i n i a v e v a c o n t i n u a t o a l a v o r a r e , p r e n d e n d o p a r t e a d o c u - f i c t i o n c o m e " L a s i g n o r a M a t i l d e - G o s s i p d a l M e d i o e v o " ( 2 0 1 7 ) e " I l c o n t e m a g i c o " ( 2 0 1 9 ) , f i n o a l f i l m " V e c c h i e c a n a g l i e " d e l 2 0 2 2 .