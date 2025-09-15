R o m a , 1 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - L o t t o m a t i c a s e g n a l a c o m e i l p r o p r i o i m p e g n o n e l l a s o s t e n i b i l i t à s i a s t a t o p r e m i a t o d a u n n u o v o r i c o n o s c i m e n t o : i l p u n t e g g i o m a s s i m o d i ‘ A A A ’ n e l l a v a l u t a z i o n e r i l a s c i a t a d a M o r g a n S t a n l e y C a p i t a l I n t e r n a t i o n a l - M S C I E S G R a t i n g s . U n r i s u l t a t o c h e - s i s p e c i f i c a i n u n a n o t a - " c o l l o c a i l G r u p p o n e l l a c a t e g o r i a L e a d e r , r i c o n o s c e n d o i l v a l o r e d i u n a s t r a t e g i a c a p a c e d i c o n i u g a r e p e r f o r m a n c e e c o n o m i c h e , r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e e t u t e l a d e l l ’ a m b i e n t e " . M S C I E S G R e s e a r c h a n a l i z z a o g n i a n n o m i g l i a i a d i a z i e n d e i n t u t t o i l m o n d o e a s s e g n a u n p u n t e g g i o c h e v a d a “ A A A ” ( L e a d e r ) a “ C C C ” ( L a g g a r d ) , v a l u t a n d o l a c a p a c i t à d i g e s t i r e i r i s c h i a m b i e n t a l i , s o c i a l i e d i g o v e r n a n c e r i s p e t t o a i c o m p e t i t o r d i s e t t o r e . O t t e n e r e l a v a l u t a z i o n e p i ù a l t a s i g n i f i c a q u i n d i e s s e r e r i c o n o s c i u t i c o m e m o d e l l o i n t e r n a z i o n a l e d i r i f e r i m e n t o n e l l a g e s t i o n e s o s t e n i b i l e , c o n u n o s g u a r d o r i v o l t o a l f u t u r o e a g l i s t a k e h o l d e r . A l l a b a s e d e l r i c o n o s c i m e n t o - s e g n a l a L o t t o m a t i c a - c ’ è l ’ i m p e g n o c o s t a n t e d e l G r u p p o n e l l a s o s t e n i b i l i t à . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l P i a n o d i S o s t e n i b i l i t à d i L o t t o m a t i c a i n t e g r a i p r i n c i p i E S G n e l m o d e l l o d i b u s i n e s s e g u i d a l e s c e l t e q u o t i d i a n e d e l l ’ a z i e n d a . Q u e s t o p e r c o r s o s i t r a d u c e i n i n i z i a t i v e c o n c r e t e , c o m e i p r o g e t t i d i e c o n o m i a c i r c o l a r e e a l l a r i g e n e r a z i o n e d e i d i s p o s i t i v i t e c n o l o g i c i , c h e r i d u c o n o g l i s p r e c h i e g e n e r a n o b e n e f i c i a m b i e n t a l i . I l m a s s i m o p u n t e g g i o o t t e n u t o d a M S C I s i a g g i u n g e a d a l t r i r i c o n o s c i m e n t i c h e t e s t i m o n i a n o l a s o l i d i t à d e l p e r c o r s o i n t r a p r e s o d a L o t t o m a t i c a n e g l i a n n i . T r a q u e s t i q u e l l o d i M o r n i n g s t a r S u s t a i n a l y t i c s , c h e h a a t t r i b u i t o a l G r u p p o u n a v a l u t a z i o n e p a r i a 1 3 . 2 ( r i s c h i o “ b a s s o ” ) ; d i C a r b o n D i s c l o s u r e P r o j e c t ( C D P ) , c h e h a r i c o n o s c i u t o c o n i l r a t i n g B l ’ e f f i c a c i a d e l l e a z i o n i i n t r a p r e s e p e r c o n t r a s t a r e i l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o . S u l f r o n t e d e l l e c e r t i f i c a z i o n i , i n v e c e , s p i c c a n o l e I S O 1 4 0 0 1 : 2 0 1 5 e I S O 1 4 0 6 4 p e r l a C a r b o n F o o t p r i n t c h e a t t e s t a n o u n s i s t e m a d i g e s t i o n e a m b i e n t a l e i n c o s t a n t e m i g l i o r a m e n t o ; l a C e r t i f i c a z i o n e G 4 p e r i l G i o c o R e s p o n s a b i l e , a g a r a n z i a d i u n m o d e l l o d i i n t r a t t e n i m e n t o s i c u r o e s o s t e n i b i l e . A q u e s t i r i s u l t a t i s i a f f i a n c a n o u l t e r i o r i r i c o n o s c i m e n t i , c o m e q u e l l o d i S u s t a i n a b i l i t y A m b a s s a d o r , e i l s o s t e g n o a i n i z i a t i v e d i r i l i e v o q u a l i i l B a r o m e t r o e c o s o c i a l e , a u l t e r i o r e c o n f e r m a d e i v a l o r i e d e l l a v i s i o n e d e l G r u p p o . C o n l a v a l u t a z i o n e “ A A A ” d i M S C I - c o n c l u d e l a n o t a - L o t t o m a t i c a c o n f e r m a l a p r o p r i a l e a d e r s h i p n e l g i o c o l e g a l e e s o s t e n i b i l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o n t i n u a r e a g e n e r a r e v a l o r e p e r l e p e r s o n e , l a c o m u n i t à e l ' a m b i e n t e . C o m e d i m o s t r a t o a n c h e i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o “ C o m u n i c a r e l a s o s t e n i b i l i t à ” , l a t r a s p a r e n z a e i l d i a l o g o r e s t a n o a l c e n t r o d e l l e a t t i v i t à d e l G r u p p o L o t t o m a t i c a .