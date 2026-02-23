R o m a , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N o n s i a m o d i f r o n t e a l f u t u r o d e l l a s a n i t à , m a d i f r o n t e a u n p r e s e n t e g i à p i ù c h e o p e r a t i v o : l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , i n f a t t i , è e n t r a t a n e l l a s u a a d o l e s c e n z a e h a g i à t r a s f o r m a t o e c a m b i a t o l e n o s t r e v i t e , n e l b e n e e n e l m a l e . P a r l a n d o d e l l e c o s e p o s i t i v e " , s i p u ò c o n s i d e r a r e " l ' a p p l i c a z i o n e d e l l ' A i , i n s i e m e a l l a d i g i t a l i z z a z i o n e , n e l l a r i c e r c a , n e l l a c u r a e a n c h e n e l l e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e . E ' u n p o t e n z i a l e d i e l a b o r a z i o n e d i c a l c o l o e n o r m e " , c h e d à a n c h e " l a p o s s i b i l i t à d i f a r e s e m p r e m e n o e r r o r i e d i a v e r e u n c o n t r o l l o s e m p r e p i ù a c c u r a t o d i t u t t i i p r o c e s s i e i s i s t e m i " . L o h a d e t t o B e a t r i c e L o r e n z i n , c o m p o n e n t e C o m m i s s i o n e B i l a n c i o , S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a l l ' e v e n t o d i p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g r a m m a f o r m a t i v o ' I l f u t u r o c h e c u r a ' , p r o m o s s o d a J o h n s o n & J o h n s o n e M i c r o s o f t I t a l i a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n F o n d a z i o n e M o n d o D i g i t a l e E t s . " T r a g l i a s p e t t i n e g a t i v i e r i s c h i o s i v i è i l f a t t o c h e s i t r a t t a d i u n a m a c c h i n a c h e è , d i p e r s é , g e n e r a t i v a - o s s e r v a L o r e n z i n - q u i n d i è m o l t o i m p o r t a n t e c i ò c h e i n s e r i a m o , c i o è c o m e d e c i d i a m o d i g o v e r n a r e i l p r o c e s s o . N o n l o s t i a m o a n c o r a f a c e n d o , a n z i l o s i a m o s u b e n d o . C ' è b i s o g n o d i u n s i s t e m a d i r e g o l e p e r g a r a n t i r e l i b e r t à , d e m o c r a z i a n e l l ' a c c e s s o a l l e i n f o r m a z i o n i . C ' è u n g r a n d e t e m a s u l l a r e s p o n s a b i l i t à , s i a c l i n i c a c h e n o n c l i n i c a : è m o l t o i m p o r t a n t e c h e q u e s t i a s p e t t i s i a n o g o v e r n a t i " . I n q u e s t o c o n t e s t o i l c o n t r i b u t o d e l l a f o r m a z i o n e " è m o l t o i m p o r t a n t e - a g g i u n g e L o r e n z i n - A b b i a m o u n o s t r u m e n t o e c c e z i o n a l e p e r m i g l i o r a r e l e c u r e e r i d u r r e i r i s c h i e g l i e r r o r i , m a l e p e r s o n e d e v o n o e s s e r e f o r m a t e . T u t t i g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i , i n t u t t a l a f i l i e r a , m a a n c h e i c i t t a d i n i v a n n o f o r m a t i a s a p e r g e s t i r e q u e s t o m e z z o , p r e s e r v a n d o s e m p r e , p e r ò , i l r a p p o r t o i n t e r p e r s o n a l e e i n t e r r e l a z i o n a l e , p e r c h é l ' i d e a d i e s s e r e c u r a t o d a u n u m a n o i d e - c o n c l u d e - a m e n o n p i a c e m o l t o " .