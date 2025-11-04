M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l f u t u r o d e l l a l o g i s t i c a c o r r e s u r o t a i e p i ù p u l i t e . G t s R a i l , a z i e n d a p u g l i e s e l e a d e r n e l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o m e r c i , h a s i g l a t o c o n U n i c r e d i t L e a s i n g . u n f i n a n z i a m e n t o i n l e a s i n g d a 1 5 m i l i o n i d i e u r o p e r l ’ a c q u i s t o d i c i n q u e l o c o m o t i v e e l e t t r i c h e d i u l t i m a g e n e r a z i o n e , d e s t i n a t e a l l e p r i n c i p a l i t r a t t e n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . L o s i l e g g e i n u n a n o t a . Q u e s t a o p e r a z i o n e , a r t i c o l a t a s u c i n q u e c o n t r a t t i n e l l ’ a n n o i n c o r s o , c o m p l e t a " l ’ a c q u i s t o d i b e n 2 0 l o c o m o t i v e t a r g a t e A l s t o m e r a p p r e s e n t a u n o d e i p i ù s i g n i f i c a t i v i i n v e s t i m e n t i p r i v a t i n e l s e t t o r e f e r r o v i a r i o d e l S u d I t a l i a " . L e n u o v e l o c o m o t i v e – p r o g e t t a t e p e r l i n e e e l e t t r i f i c a t e a 3 k V , c o n p o t e n z a d i 6 . 0 0 0 k W e v e l o c i t à f i n o a 1 4 0 k m / h – g a r a n t i r a n n o m a g g i o r e e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , m i n o r i e m i s s i o n i d i C O ₂ e r i d u z i o n e d e l l ’ i n q u i n a m e n t o a c u s t i c o n e l l e a r e e a t t r a v e r s a t e , c o n b e n e f i c i t a n g i b i l i p e r l ’ a m b i e n t e e p e r l e c o m u n i t à l o c a l i . “ L ’ i n i z i a t i v a c o n f e r m a i l r u o l o d i U n i c r e d i t c o m e m o t o r e d i s v i l u p p o s o s t e n i b i l e n e i t e r r i t o r i . U n i c r e d i t L e a s i n g h a p e r m e s s o a G t s R a i l , g r a z i e a l l a c o n s u l e n z a c h e h a g a r a n t i t o u n a m i g l i o r e c o m p e t i t i v i t à , l ' a c c e l e r a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i i n t e c n o l o g i a g r e e n , c o n u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l l a f i l i e r a l o g i s t i c a , s u l l ’ o c c u p a z i o n e e s u l l a c o m p e t i t i v i t à d e l S u d . L a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a è a n c h e u n ’ o p p o r t u n i t à e c o n o m i c a e i n d u s t r i a l e p e r i l P a e s e ” , c o m m e n t a S a l v a t o r e S a u l i n o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i U n i c r e d i t l e a s i n g . “ D i e t r o o g n i i n v e s t i m e n t o i n d u s t r i a l e c ’ è u n a v i s i o n e d i t e r r i t o r i o . Q u e s t a i n i z i a t i v a m o s t r a c o m e i l S u d p o s s a e s s e r e p r o t a g o n i s t a d i u n n u o v o m o d e l l o d i s v i l u p p o f o n d a t o s u i n f r a s t r u t t u r e m o d e r n e , i n n o v a z i o n e e o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a . U n i c r e d i t s o s t i e n e l e i m p r e s e c h e n o n s o l o c r e s c o n o , m a c r e a n o v a l o r e d i f f u s o : f i l i e r e p i ù c o m p e t i t i v e , c o n n e s s i o n i p i ù f o r t i e u n a l o g i s t i c a c h e d i v e n t a m o t o r e d i a t t r a z i o n e p e r c a p i t a l i e c o m p e t e n z e ” s o s t i e n e F e r d i n a n d o N a t a l i , r e g i o n a l m a n a g e r S u d U n i c r e d i t . “ L ’ i n n o v a z i o n e e l a s o s t e n i b i l i t à s o n o s e m p r e s t a t i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i d e l l a n o s t r a a g e n d a , s i n d a l l e o r i g i n i . O g g i , p i ù d i i e r i , s a p p i a m o c h e r a p p r e s e n t a n o l a v e r a l e v a p e r i n c r e m e n t a r e e m i g l i o r a r e i s e r v i z i i n t e r m o d a l i , c h e s o n o i l n o s t r o m e r c a t o p r i n c i p a l e ” , d i c h i a r a P a s q u a l e T o d i s c o , a d d i G t s R a i l F o n d a t a n e l 2 0 0 7 d a l l a f a m i g l i a M u c i a c c i a , o g g i G t s R a i l , s o c i e t à c o n c a p i t a l i 1 0 0 % p r i v a t i , è t r a i p r i n c i p a l i o p e r a t o r i p r i v a t i d e l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o , c o n u n a f l o t t a d i p r o p r i e t à e u n n e t w o r k e u r o p e o i n e s p a n s i o n e . G r a z i e a l l a p a r t n e r s h i p c o n U n i c r e d i t , l ’ a z i e n d a p r o s e g u e u n p e r c o r s o d i i n v e s t i m e n t i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o , i n g r a d o d i g e n e r a r e n u o v a o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a , r i d u r r e i c o s t i l o g i s t i c i p e r l e i m p r e s e e s p o r t a t r i c i d e l S u d e r a f f o r z a r e i l r u o l o d i B a r i e d e l l ’ a s s e a d r i a t i c o c o m e h u b s t r a t e g i c o d e l t r a f f i c o m e r c i e u r o p e o . L ’ o p e r a z i o n e t e s t i m o n i a l ’ i m p e g n o d i U n i c r e d i t L e a s i n g n e l s o s t e n e r e p r o g e t t i c a p a c i d i c o n i u g a r e s o s t e n i b i l i t à , i n n o v a z i o n e e c r e s c i t a i n d u s t r i a l e , c o n t r i b u e n d o a l l a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e i t r a s p o r t i e a l l a v a l o r i z z a z i o n e e c o n o m i c a d e l t e r r i t o r i o m e r i d i o n a l e