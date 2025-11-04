Milano, 4 nov.(Adnkronos) - Il futuro della logistica corre su rotaie più pulite. Gts Rail, azienda pugliese leader nel trasporto ferroviario merci, ha siglato con Unicredit Leasing. un finanziamento in leasing da 15 milioni di euro per lacquisto di cinque locomotive elettriche di ultima generazione, destinate alle principali tratte nazionali e internazionali. Lo si legge in una nota. Questa operazione, articolata su cinque contratti nellanno in corso, completa "lacquisto di ben 20 locomotive targate Alstom e rappresenta uno dei più significativi investimenti privati nel settore ferroviario del Sud Italia". Le nuove locomotive progettate per linee elettrificate a 3 kV, con potenza di 6.000 kW e velocità fino a 140 km/h garantiranno maggiore efficienza energetica, minori emissioni di CO e riduzione dellinquinamento acustico nelle aree attraversate, con benefici tangibili per lambiente e per le comunità locali. Liniziativa conferma il ruolo di Unicredit come motore di sviluppo sostenibile nei territori. Unicredit Leasing ha permesso a Gts Rail, grazie alla consulenza che ha garantito una migliore competitività, l'accelerazione degli investimenti in tecnologia green, con un impatto positivo sulla filiera logistica, sulloccupazione e sulla competitività del Sud. La transizione ecologica è anche unopportunità economica e industriale per il Paese, commenta Salvatore Saulino, amministratore delegato di Unicredit leasing. Dietro ogni investimento industriale cè una visione di territorio. Questa iniziativa mostra come il Sud possa essere protagonista di un nuovo modello di sviluppo fondato su infrastrutture moderne, innovazione e occupazione qualificata. Unicredit sostiene le imprese che non solo crescono, ma creano valore diffuso: filiere più competitive, connessioni più forti e una logistica che diventa motore di attrazione per capitali e competenze sostiene Ferdinando Natali, regional manager Sud Unicredit. Linnovazione e la sostenibilità sono sempre stati obiettivi strategici della nostra agenda, sin dalle origini. Oggi, più di ieri, sappiamo che rappresentano la vera leva per incrementare e migliorare i servizi intermodali, che sono il nostro mercato principale, dichiara Pasquale Todisco, ad di Gts Rail Fondata nel 2007 dalla famiglia Muciaccia, oggi Gts Rail, società con capitali 100% privati, è tra i principali operatori privati del trasporto ferroviario, con una flotta di proprietà e un network europeo in espansione. Grazie alla partnership con Unicredit, lazienda prosegue un percorso di investimenti ad alto valore aggiunto, in grado di generare nuova occupazione qualificata, ridurre i costi logistici per le imprese esportatrici del Sud e rafforzare il ruolo di Bari e dellasse adriatico come hub strategico del traffico merci europeo. Loperazione testimonia limpegno di Unicredit Leasing nel sostenere progetti capaci di coniugare sostenibilità, innovazione e crescita industriale, contribuendo alla decarbonizzazione dei trasporti e alla valorizzazione economica del territorio meridionale