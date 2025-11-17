R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a ( L m a ) F l t 3 - I t d è u n a m a l a t t i a a d a l t o i m p a t t o . C e l e b r a r e n u o v i t r a g u a r d i d e l l ’ i n n o v a z i o n e , p a r l a r e d i u n a m i g l i o r p r o g n o s i e d i r i d u z i o n e d e l l e r e c i d i v e s u m a l a t t i e c o s ì i m p o r t a n t i a p r e i l c u o r e . A m i o a v v i s o , p e r ò , è n e c e s s a r i o u n c a m b i o d i p a s s o n e l l a p r e s a i n c a r i c o d e l l e p e r s o n e , s o p r a t t u t t o d e g l i a n z i a n i " . C o s ì , D a v i d e P e t r u z z e l l i , p r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e ‘ L a l a m p a d a d i A l a d i n o E t s ’ , c o m m e n t a i l r e c e n t e v i a l i b e r a d e l l ' A g e n z i a d e l f a r m a c o ( A i f a ) a l l a r i m b o r s a b i l i t à d i q u i z a r t i n i b , i l p r i m o f a r m a c o l a n c i a t o i n I t a l i a d a D a i i c h i S a n k y o i n e m a t o l o g i a . S i t r a t t a d i u n a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a p e r l a L m a F l t 3 - I t d p o s i t i v a d i n u o v a d i a g n o s i , u n a f o r m a a g g r e s s i v a a s s o c i a t a a u n r i s c h i o m a g g i o r e d i r e c i d i v a e a u n a p r o g n o s i s f a v o r e v o l e . L ' a p p r o v a z i o n e s i è b a s a t a s u i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 Q u a n t u m - F i r s t , p u b b l i c a t o s u T h e L a n c e t , c h e h a d i m o s t r a t o c o m e l ’ a g g i u n t a d i q u i z a r t i n i b a l l a c h e m i o t e r a p i a s t a n d a r d a d a l t e d o s i , c o n o s e n z a t r a p i a n t o a l l o g e n i c o d i c e l l u l e s t a m i n a l i e m a t o p o i e t i c h e d i c o n s o l i d a m e n t o , s e g u i t a d a m o n o t e r a p i a d i m a n t e n i m e n t o f i n o a c i r c a 3 a n n i , m i g l i o r a s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e e r i d u c e i l r i s c h i o d i m o r t a l i t à d e l 2 2 % r i s p e t t o a l l a c h e m i o t e r a p i a s t a n d a r d . " L ’ o b i e t t i v o - s o t t o l i n e a P e t r u z z e l l i - è v i v e r e u n a v i t a d i q u a l i t à . P e n s o s i a u n t r a g u a r d o r a g g i u n g i b i l e , a n c h e g r a z i e a l s u p p o r t o p s i c o l o g i c o , u n a s p e t t o g i à n o r m a t o s o t t o i l p r o f i l o o p e r a t i v o m a c h e , d i f a t t o , n o n è a n c o r a e s i g i b i l e . È n e c e s s a r i o , q u i n d i , a t t i v a r s i p e r c a l a r e a t e r r a c i ò c h e a b b i a m o s c r i t t o o v u n q u e , d a l p i a n o o n c o l o g i c o i n a v a n t i " . E s i s t e i n f a t t i " l a R e t e n a z i o n a l e d e i t u m o r i r a r i ( R n t r ) , a p p r o v a t a i n C o n f e r e n z a S t a t o - R e g i o n i , m a s a l v o p o c h i s s i m e e c c e z i o n i , d i f a t t o n o n è s t a t a a n c o r a i m p l e m e n t a t a " . L a R n t r " d e s c r i v e c e n t r i h u b a n d s p o k e , d e f i n e n d o c h i p u ò c u r a r e c o s a e i n q u a l e m o d o - c h i a r i s c e - e d e s c r i v e a n c h e c o m e i l p a z i e n t e p u ò e n t r a r e n e l l a R e t e . S u l l a c a r t a a b b i a m o t u t t o , n e l l a p r a t i c a r e s t a d a d e c l i n a r e c i ò c h e è s t a t o i d e n t i f i c a t o n e l l e e s i g i b i l i t à d e i m a l a t i " . S o n o a s p e t t i c h e r a c c o n t a n o l a n e c e s s i t à d i " p a s s a r e a u n a r e t e i s t i t u z i o n a l i z z a t a p i ù a l t a - c o n c l u d e - c h e r e n d e r e b b e l ' a c c e s s o a i s e r v i z i p i ù o m o g e n e o " .