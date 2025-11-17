R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " Q u i z a r t i n i b a r r i c c h i s c e i l n o s t r o a r m a m e n t a r i o t e r a p e u t i c o e c o l m a i l g a p c h e f i n o a o r a a v e v a m o i n f a s e d i m a n t e n i m e n t o " . S o n o l e p a r o l e d i A d r i a n o V e n d i t t i , d i r e t t o r e d e l l ’ E m a t o l o g i a d e l l a F o n d a z i o n e p o l i c l i n i c o T o r V e r g a t a d i R o m a , i n t e r v e n u t o a l m e d i a b r i e f i n g o r g a n i z z a t o a M i l a n o d a D a i i c h i S a n k y o I t a l i a i n o c c a s i o n e d e l r e c e n t e v i a l i b e r a a l r i m b o r s o q u i z a r t i n i b , u n a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a p e r l a L m a - l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a F l t 3 - I t d p o s i t i v a d i n u o v a d i a g n o s i . " Q u i z a r t i n i b h a l a c a r a t t e r i s t i c a d i i n t e r f e r i r e c o n u n a m u t a z i o n e b e n c o n o s c i u t a n e l l a l e u c e m i a m i e l o i d e a c u t a , l a m u t a z i o n e F l t 3 , c h e c o m p a r e i n c i r c a i l 2 5 % d e i c a s i - p r o s e g u e V e n d i t t i - I l p a z i e n t e c o n q u e s t a m u t a z i o n e , c h e è i n g r a d o d i t o l l e r a r e l a c h e m i o t e r a p i a i n t e n s i v a , p u ò r i c e v e r e l a c o m b i n a z i o n e c o n i l q u i z a r t i n i b , c h e v i e n e s o m m i n i s t r a t o d u r a n t e l a f a s e d i i n d u z i o n e , n e i c i c l i d i c o n s o l i d a m e n t o e n e l l a f a s e d i m a n t e n i m e n t o , p e r l a q u a l e è a p p r o v a t o , p e r u n a d u r a t a d i 3 6 c i c l i ( c i o è 3 a n n i ) t a n t o n e i p a z i e n t i c h e e s a u r i s c o n o i l l o r o p e r c o r s o t e r a p e u t i c o s e n z a f a r e i l t r a p i a n t o d i c e l l u l e s t a m i n a l i q u a n t o n e i p a z i e n t i c h e , a l c o n t r a r i o , r i c e v o n o i l t r a p i a n t o " . N e l l o s t u d i o d i f a s e 3 Q u a n t u m - F i r s t , c h e h a a n a l i z z a t o l ’ e f f e t t o d e l f a r m a c o i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o t e r a p i a d i i n d u z i o n e s t a n d a r d a b a s e d i c i t a r a b i n a - a n t r a c i c l i n a e c o n l a c h e m i o t e r a p i a d i c o n s o l i d a m e n t o s t a n d a r d a b a s e d i c i t a r a b i n a , s e g u i t a d a t e r a p i a d i m a n t e n i m e n t o c o n m o n o t e r a p i a a b a s e d i q u i z a r t i n i b " h a d a t o d e i r i s u l t a t i i m p o r t a n t i , c h e p o i h a n n o p o r t a t o a l l ' a p p r o v a z i o n e " , r i m a r c a V e n d i t t i , f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i m o r t a l i t à d e l 2 2 % r i s p e t t o a l l a s o l a c h e m i o t e r a p i a s t a n d a r d r i l e v a t o d a l t r i a l .