R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a g e o p o l i t i c a è t o r n a t a . U n a f r a s e r i c o r r e n t e n e g l i u l t i m i a n n i . I n e f f e t t i , è i n n e g a b i l e c h e l a d i m e n s i o n e t e r r i t o r i a l e e l a p r o i e z i o n e d i p o t e n z a s i a n o t o r n a t e a l c e n t r o d e l l a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e . I c o n f l i t t i i n c o r s o , a p a r t i r e d a q u e l l i i n U c r a i n a e M e d i o O r i e n t e , r i p r o p o n g o n o d i n a m i c h e p o l i t i c h e e m i l i t a r i c h e , u n p o ' f r e t t o l o s a m e n t e , p e n s a v a m o d i a v e r a r c h i v i a t o c o n i l N o v e c e n t o . R i a f f i o r a n o s c e n a r i i n q u i e t a n t i c h e c r e d e v a m o o r m a i d e s u e t i . S i c u r e z z e c h e r i t e n e v a m o a c q u i s i t e s v a n i s c o n o r e p e n t i n a m e n t e " . L o s c r i v e G i a m p i e r o M a s s o l o , e x s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a F a r n e s i n a e s e n i o r a d v i s o r d e l l ' I s p i , n e l l ' i n t e r v e n t o p e r l a 3 5 e s i m a e d i z i o n e d e l L i b r o d e i F a t t i d e l l ' A d n k r o n o s , i n l i b r e r i a d a l 4 d i c e m b r e c o n u n a c r o n o l o g i a a m p l i a t a a l 3 1 o t t o b r e 2 0 2 5 . " S u l l o s f o n d o - s p i e g a M a s s o l o - c ’ è l ’ i n c e r t e z z a s i s t e m i c a p r o d o t t a d a l t r a m o n t o d e l l ’ o r d i n e l i b e r a l e p o s t - G u e r r a F r e d d a , d a l l a c r i s i d e l m u l t i l a t e r a l i s m o e d a l l o s v i l i m e n t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . N e l l a p e r c e p i t a a s s e n z a d i r e g o l e c o n d i v i s e p r o s p e r a n o t a t t i c h e e s t r a t e g i e s e m p r e p i ù a g g r e s s i v e . L ’ i m p r e v e d i b i l i t à è l a c i f r a d e l n o s t r o t e m p o e l a s p r e g i u d i c a t e z z a n e e m e r g e c o m e l ’ a t t e g g i a m e n t o p i ù p r e m i a n t e . C a m b i a m e n t o c l i m a t i c o , e n e r g i a , n u o v e t e c n o l o g i e , m i g r a z i o n i r a p p r e s e n t a n o s f i d e g l o b a l i p e r l ’ u m a n i t à , m a a n c h e f o r m i d a b i l i s t r u m e n t i d i p r e s s i o n e , a r m i p e r a c c r e s c e r e i l p r o p r i o p o t e n z i a l e d i r i c a t t o n e i c o n f r o n t i d e l l ’ a v v e r s a r i o . E ’ l a ' w e a p o n i z z a z i o n e ' d e l l e r i s o r s e e d e l l e i n t e r d i p e n d e n z e o r i g i n a t e o c o n s o l i d a t e d a l l a g l o b a l i z z a z i o n e " . " I n e v i t a b i l m e n t e , l ’ e c o n o m i a s t e s s a , d a s p a z i o n e u t r o a p e r t o a u n a c o m p e t i z i o n e b a s a t a s u l l e r e g o l e d e l m e r c a t o , s i è p r o g r e s s i v a m e n t e t r a s f o r m a t a i n t e r r e n o d i a p e r t o c o n f l i t t o , a r e a d i c a c c i a d o v e v i n c e i l p i ù f o r t e , c h e n o n n e c e s s a r i a m e n t e c o i n c i d e c o n i l m i g l i o r e - p r o s e g u e l ' a m b a s c i a t o r e - P e r g l i S t a t i c o m e p e r l e a z i e n d e . D a z i , s a n z i o n i , r e s t r i z i o n i n o r m a t i v e , l i m i t a z i o n i a l l e c a t e n e d e l v a l o r e s o n o o r m a i a l l ’ o r d i n e d e l g i o r n o . C o m e f o r s e m a i p r i m a , l ’ e c o n o m i a i n t e r n a z i o n a l e c i a p p a r e u n g i o c o a s o m m a z e r o , d o v e c o o p e r a r e v u o l d i r e c e d e r e a d a l t r i p o s s i b i l i p o s i z i o n i d i v a n t a g g i o . U n g i o c o c h e , c r e s c e n t e m e n t e , r i f l e t t e i l p a n o r a m a d e i c o n f l i t t i g e o p o l i t i c i i n a t t o t r a l e p o t e n z e " . " I l r i s c h i o g e o p o l i t i c o o g g i è q u i n d i u n d a t o i n e l i m i n a b i l e d e l l ’ e q u a z i o n e d i o g n i m o d e l l o d i g o v e r n a n c e p u b b l i c a o p r i v a t a , n e c o s t i t u i s c e u n a v a r i a b i l e e n d o g e n a . I m p a r a r e a c o m p r e n d e r l o , s a p e r l o l e g g e r e t e m p e s t i v a m e n t e , r i u s c i r e o v e p o s s i b i l e a p r e v e n i r l o p u ò f a r e l a d i f f e r e n z a p e r a s s i c u r a r e l a p r o t e z i o n e d i u n c o m p a r t o p r o d u t t i v o , g a r a n t i r e l ’ a p p r o v v i g i o n a m e n t o d i m a t e r i a l i s t r a t e g i c i o p o r t a r e a l s u c c e s s o u n p i a n o d i i n v e s t i m e n t o . I g n o r a r l o , n o n è p i ù p o s s i b i l e . C i ò p o s t u l a t u t t a v i a u n n e c e s s a r i o , u r g e n t e c a m b i o d i m e n t a l i t à , d i o r g a n i z z a z i o n e e d i r i s o r s e . T r e p i a n i s t r e t t a m e n t e c o n n e s s i t r a l o r o - a f f e r m a M a s s o l o - L a m e n t a l i t à , p r i m a d i t u t t o . I n n a l z a r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l r i s c h i o g e o p o l i t i c o i m p l i c a u n a s e m p r e m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e n e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i e d i g e s t i o n e p u b b l i c i e p r i v a t i d i a p p o s i t i s t r u m e n t i a n a l i t i c i e p r e v i s i o n a l i . R i c h i e d e u n a n u o v a c u l t u r a , f o r m a z i o n e c o n t i n u a , o s m o s i d i c o n o s c e n z e e k n o w - h o w t r a s e t t o r e p u b b l i c o e s e t t o r e p r i v a t o . I n p o c h e p a r o l e , r i c h i e d e s i n e r g i e e l a c a p a c i t à d i ' f a r e s i s t e m a ' " . " S u l p i a n o o r g a n i z z a t i v o - d i c e - l a s f i d a p r i n c i p a l e è q u e l l a d i v e l o c i z z a r e i l p a s s a g g i o d a l l a f a s e a n a l i t i c a a q u e l l a o p e r a t i v a , d a l l a r i f l e s s i o n e a l l ’ a z i o n e f i n a l i z z a t a a l l a s a l v a g u a r d i a d e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i o a z i e n d a l i d a m i n a c c e p e r l o r o n a t u r a m u t e v o l i e m u l t i f o r m i . S i t r a t t a , i n s o s t a n z a , d i d o t a r e i c e n t r i d e c i s i o n a l i d i n u o v e p r o f e s s i o n a l i t à , i n g r a d o d i c o m p r e n d e r e i l r i s c h i o g e o p o l i t i c o e d i f a r s c a t t a r e t e m p e s t i v a m e n t e l e n e c e s s a r i e m i s u r e d i p r o t e z i o n e p e r l i m i t a r n e g l i e f f e t t i . S i t r a t t a d i a f f i n a r e d i c o n t i n u o g l i s t r u m e n t i , l a v o r a r e c o s t a n t e m e n t e s u l l a l o r o e f f i c a c i a e c r e d i b i l i t à " . " L e r i s o r s e , i n f i n e . P e n s a r e d i c o m p i e r e u n s a l t o d i q u a l i t à ' a c o s t o z e r o ' n e l c o n t r a s t o a l r i s c h i o g e o p o l i t i c o è v e l l e i t a r i o e c o n t r o p r o d u c e n t e . O c c o r r o n o , a l c o n t r a r i o , i n v e s t i m e n t i m i r a t i , r i s o r s e u m a n e e f i n a n z i a r i e a d e g u a t e . O c c o r r e i n c o r p o r a r e i l r i s c h i o g e o p o l i t i c o n e i m e c c a n i s m i d e c i s i o n a l i . S v i l u p p a r e a u t o n o m e c a p a c i t à d i p r e v i s i o n e e n o n a f f i d a r s i s o l o a s t r u m e n t i d i r e a z i o n e . L ’ i n v e s t i m e n t o n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l l a g e s t i o n e d e l r i s c h i o g e o p o l i t i c o d i v e n t a c o s ì f a t t o r e d i p o t e n z i a m e n t o d e l l a c o m p e t i t i v i t à d e l S i s t e m a P a e s e , a m b i t o i n d i s p e n s a b i l e d i s e m p r e p i ù s t r e t t e c o l l a b o r a z i o n i p u b b l i c o - p r i v a t o " , s p i e g a M a s s o l o . " L ’ I t a l i a , g r a n d e p o t e n z a d e l l ’ e x p o r t e c o n u n ’ a l t a p r o p e n s i o n e a l l ’ i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l p r o p r i o s i s t e m a p r o d u t t i v o , n o n m a n c a d i i n i z i a t i v e s i g n i f i c a t i v e i n q u e s t o c a m p o , c h e p u n t a n o a t u t e l a r e l e n o s t r e a z i e n d e c o i n v o l g e n d o a n c h e i l m o n d o d e l l ’ u n i v e r s i t à e d e l l a r i c e r c a . I n q u e s t o s p i r i t o , p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à L u i s s G u i d o C a r l i d i R o m a è s t a t o r e c e n t e m e n t e c o s t i t u i t o l ’ O s s e r v a t o r i o s u l R i s c h i o G e o p o l i t i c o , c h e s i è d o t a t o d i u n i n n o v a t i v o ' I n d i c e d i r i s c h i o ' c h e c o n s e n t e u n a l e t t u r a s i a q u a l i t a t i v a c h e q u a n t i t a t i v a d e g l i e v e n t i i n t e r n a z i o n a l i e d e l l e l o r o r i p e r c u s s i o n i g e o p o l i t i c h e , e c o n o m i c h e e f i n a n z i a r i e . L ’ O s s e r v a t o r i o i n t e n d e p o r s i a s e r v i z i o d e l l e I s t i t u z i o n i e d e l l e a z i e n d e p e r f o r n i r e l o r o u n s u p p o r t o i n g r a d o d i f a v o r i r e d e c i s i o n i c o n s a p e v o l i e i n f o r m a t e , s e m p r e p i ù d e c i s i v e i n u n m o n d o d o m i n a t o d a l l ’ i n c e r t e z z a - c o n c l u d e M a s s o l o - E ’ u n t e m a d i e s t r e m a u r g e n z a . P e r c h é s e n o n c i o c c u p i a m o d e l r i s c h i o g e o p o l i t i c o , s a r à l u i a d o c c u p a r s i d i n o i . E p e r c h é , s e l a g e o p o l i t i c a è t o r n a t a , l ’ i n t e r e s s e n a z i o n a l e n o n s i è m a i m o s s o d a q u i " .