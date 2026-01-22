R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - È u n r o m a n z o c h e u n i s c e i l f a s c i n o d e l g i a l l o s t o r i c o a l l a s c o p e r t a d i u n a c i t t à p e r d u t a , ' I ‘ N f u m i c a t i ' d i G e r a r d o R i z z o , e d i t o d a l l a c a s a e d i t r i c e m e s s i n e s e D i N i c o l ò e d i z i o n i , p r e s e n t a t o i e r i p r e s s o i l M u s e o N a z i o n a l e E t r u s c o d i V i l l a G i u l i a , d o v e l ’ a u t o r e h a d i a l o g a t o c o n l a g i o r n a l i s t a F l o r i a n a B u l f o n e c o n M a d d a l e n a S a n t e r o n i , p r e s i d e n t e d e l l ' a s s o c i a z i o n e A m i c i d e l l ' A r t e m o d e r n a . I l v o l u m e , c h e è i l q u a r t o d i u n a s e r i e i d e a t a d a R i z z o , è a m b i e n t a t o a M e s s i n a , a f i n e ‘ 8 0 0 . P r o t a g o n i s t a è E d o a r d o B a l d a s s a , d e l e g a t o v e n e t o d i p u b b l i c a s i c u r e z z a c h e o p e r a n e l l a c i t t à d e l l o S t r e t t o , i n n a m o r a t o d e l l a s u a C a r o l i n a . P r e n d e n d o s p u n t o d a l l e i n c h i e s t e p o r t a t e a v a n t i d a l p r o t a g o n i s t a , R i z z o c i g u i d a a t t r a v e r s o l e b e l l e z z e d e l l a c i t t à , r a c c o n t a t a c o n p r e c i s i o n e s t o r i c a e s e n s i b i l i t à n a r r a t i v a . I l l e t t o r e v i e n e a c c o m p a g n a t o i n u n v i a g g i o a f f a s c i n a n t e n e l l a M e s s i n a d i p r i m a d e l 1 9 0 8 , f r a g i l e e s p l e n d i d a , o s s e r v a t a a t t r a v e r s o l o s g u a r d o c u r i o s o e d i s i n c a n t a t o d i c h i v i e n e d a l o n t a n o . U n r o m a n z o p e r c h i a m a i g i a l l i d ’ a t m o s f e r a , l a s t o r i a e l e c i t t à r a c c o n t a t e c o m e p e r s o n a g g i v i v i , c a p a c i d i l a s c i a r e u n s e g n o p r o f o n d o b e n o l t r e l a f i n e d e l l ’ i n d a g i n e .