Roma, 10 dic. (Adnkronos) - Il 53% degli italiani è contrario a cambiare la legge elettorale in vista del voto. E' quanto emerge da un sondaggio Youtrend sulla possibilità che nei prossimi mesi cambi il sistema elettorale per le elezioni politiche del 2027. Il 53% degli intervistati si dice contrario al fatto che i governi spesso provino a cambiare la legge elettorale in vista delle elezioni, mentre il 28% si dichiara favorevole (il restante 19% non sa). La quota di contrari scende al 31% tra gli elettori di centrodestra, mentre sale all’81% tra chi vota per i partiti del campo largo.
L.elettorale: Youtrend, 53% contrario a cambiarla in vista voto
10 dicembre, 2025 • 14:55