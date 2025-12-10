R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l 5 3 % d e g l i i t a l i a n i è c o n t r a r i o a c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e i n v i s t a d e l v o t o . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n s o n d a g g i o Y o u t r e n d s u l l a p o s s i b i l i t à c h e n e i p r o s s i m i m e s i c a m b i i l s i s t e m a e l e t t o r a l e p e r l e e l e z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 7 . I l 5 3 % d e g l i i n t e r v i s t a t i s i d i c e c o n t r a r i o a l f a t t o c h e i g o v e r n i s p e s s o p r o v i n o a c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e i n v i s t a d e l l e e l e z i o n i , m e n t r e i l 2 8 % s i d i c h i a r a f a v o r e v o l e ( i l r e s t a n t e 1 9 % n o n s a ) . L a q u o t a d i c o n t r a r i s c e n d e a l 3 1 % t r a g l i e l e t t o r i d i c e n t r o d e s t r a , m e n t r e s a l e a l l ’ 8 1 % t r a c h i v o t a p e r i p a r t i t i d e l c a m p o l a r g o .