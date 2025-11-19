R o m a , 1 9 n o v ( A d n k r o n o s ) - " S e h a n n o i n t e n z i o n e d i c a m b i a r l a a n c o r a a n o i n o n h a n n o d e t t o c o m e , l e g g i a m o a n c h e n o i l e r i c o s t r u z i o n i s u i g i o r n a l i . P e r ò l ' i m p r e s s i o n e è c h e s e v o g l i o n o a f f r e t t a r s i è p e r c h é h a n n o c a p i t o c h e c o n l a c o a l i z i o n e c h e a b b i a m o c o s t r u i t o p e r l e r e g i o n a l i , c o n q u e s t a l e g g e , p e r d o n o . N o n m i s e m b r a u n a b u o n a r a g i o n e p e r f a r e c a m b i a m e n t i . S t a n n o a m m e t t e n d o c h e h a n n o v i n t o n o n p e r l a l o r o f o r z a m a p e r l e d i v i s i o n i a v v e r s a r i e , d i v i s i o n i c h e s t i a m o s a n a n d o " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n p a r l a n d o d i l e g g e e l e t t o r a l e .