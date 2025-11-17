R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l l a r i f o r m a d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e s t i a m o c o r r e n d o i l r i s c h i o c h e s i r i p e t a c i ò c h e è a c c a d u t o c o n l a s e p a r a z i o n e d e l l e c a r r i e r e : u n t e s t o s c r i t t o f u o r i d a l P a r l a m e n t o e a p p r o v a t o d a l p a r l a m e n t o s e n z a p o s s i b i l i t à d i m o d i f i c a . S a r e b b e u n g r a v e s t r a p p o i s t i t u z i o n a l e , i n c o n t r a s t o c o n l o s p i r i t o d e l l ’ a r t i c o l o 1 3 8 d e l l a n o s t r a C o s t i t u z i o n e ” . L o h a d i c h i a r a t o F e d e r i c o F o r n a r o , d e l l ’ u f f i c i o d i p r e s i d e n z a d e l g r u p p o p a r l a m e n t a r e d e l P d a l l a C a m e r a i n t e r v e n e n d o o g g i a l c o n v e g n o “ U n a n u o v a l e g g e e l e t t o r a l e p e r f a r e c o s a e p e r c h i ? ” n e l l a S a l a M a t t e o t t i d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i . “ P r i m a d i c a m b i a r e r a d i c a l m e n t e l a l e g g e e l e t t o r a l e – h a a g g i u n t o i l d e m o c r a t i c o – l a m a g g i o r a n z a d e v e s p i e g a r e p e r c h é l o f a . L e p r i o r i t à n o n p o s s o n o p r e s c i n d e r e d a l l a c r i s i d e l l ’ a s t e n s i o n i s m o : l e e l e z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 2 e q u e l l e e u r o p e e a i m i n i m i s t o r i c i c i c o n s e g n a n o d i f a t t o u n a ‘ d e m o c r a z i a s e n z a p o p o l o ’ . Q u a l s i a s i n u o v o m o d e l l o d e v e p a r t i r e d a l r e c u p e r o d e l r a p p o r t o d i f i d u c i a t r a e l e t t o r i e d e l e t t i ” . F o r n a r o h a i n o l t r e r i c o r d a t o c h e “ l i s t e b l o c c a t e , s e l e z i o n e d e l l e c a n d i d a t u r e , p r e m i o d i m a g g i o r a n z a e s o g l i e s o n o n o d i d e l i c a t i s s i m i : n o n p o s s i a m o s a c r i f i c a r e l a r a p p r e s e n t a n z a i n n o m e d e l l a s o l a s t a b i l i t à , s o p r a t t u t t o s e i l P a r l a m e n t o c o s ì e l e t t o p u ò a r r i v a r e a m o d i f i c a r e l a C o s t i t u z i o n e a m a g g i o r a n z a s e n z a i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e o p p o s i z i o n i . N o n s i a m o c o n t r a r i a d i s c u t e r e l a l e g g e e l e t t o r a l e - h a c o n c l u s o F o r n a r o - m a t e m i a m o c h e l a m a g g i o r a n z a n o n s i a d i s p o n i b i l e a u n v e r o c o n f r o n t o p a r l a m e n t a r e . S e r v e t r a s p a r e n z a : l a l e g g e c h e r e g o l a i l v o t o n o n p u ò e s s e r e d e c i s a i n s o l i t u d i n e d a P a l a z z o C h i g i ” .