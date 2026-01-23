R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " H o , e a b b i a m o c o m e D s p , g u a r d a t o c o n a t t e n z i o n e a l l a v i c e n d a p o l i t i c a i n c u i s i è c i m e n t a t o i l g e n e r a l e V a n n a c c i . M o l t e s u e a f f e r m a z i o n i e r a n o c o n d i v i s i b i l i , s p e c i a l m e n t e s u l p i a n o i n t e r n a z i o n a l e , p e r l a p a c e e c o n t r o l a g u e r r a ; m a o r a , i n a t t e s a d e l l ’ e n n e s i m o i n c o n t r o c h i a r i f i c a t o r e c o n S a l v i n i , n o n s i p u ò d i r e c h e a b b i a l e i d e e c h i a r e s u l s u o p o s i z i o n a m e n t o p o l i t i c o . L a L e g a , i n q u e s t o p e r i o d o , h a d e t t o a n c h e c o s e g i u s t e , m a , a l l a f i n e , h a v o t a t o t u t t o i l v o t a b i l e , d a l l ’ u l t i m o p a c c h e t t o d i a r m i a l l ’ U c r a i n a d e l l a s c o r s a s e t t i m a n a a l n o n p o r r e l a f i d u c i a a l G o v e r n o s u l l a t r a p p o l a m o r t a l e p e r l ’ e c o n o m i a , l ’ a g r i c o l t u r a e i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i , c o s t i t u i t o d a l M e r c o s u r . M a V a n n a c c i n o n è u n s e m p l i c e i s c r i t t o d e l l a L e g a , n e è i l v i c e s e g r e t a r i o n a z i o n a l e . A d i r e i l v e r o l a s c o r s a s e t t i m a n a i l g e n e r a l e V a n n a c c i a v e v a d e t t o d i n o n v o t a r e i l d e c r e t o s u l l e a r m i a l l ’ U c r a i n a , g i u s t o . L o h a n n o s e g u i t o s o l o d u e d e p u t a t i , m a i n u n ' i n t e r v i s t a h a d i s c o n o s c i u t o l a p a t e r n i t à d e l l ’ a t t o . I l n o d o d i f o n d o r e s t a q u e l l o d i c o s t r u i r e u n a v e r a a l t e r n a t i v a s o v r a n i s t a a d u n a d e s t r a s e m p r e p i ù c e d e v o l e e a u n a c o s i d d e t t a s i n i s t r a s e r v a d e l p e n s i e r o u n i c o ; i n s o s t a n z a a l l e d u e f a c c e d e l l a s t e s s a m e d a g l i a " . L o h a a f f e r m a t o M a r c o R i z z o , l e a d e r d i D e m o c r a z i a s o v a n a p o p o l a r e n e l c o r s o d e l l a r i u n i o n e o r g a n i z z a t i v a d e l C o n g r e s s o c h e s i t e r r à d a s a b a t o 3 1 g e n n a i o e d o m e n i c a 1 f e b b r a i o a l l ' H o t e l E r g i f e . " U n g i o r n o V a n n a c c i s c o p r e l e r a g i o n i d e l l a R u s s i a e d u n a l t r o f a i l v i c e s e g r e t a r i o d i u n p a r t i t o c h e h a s e m p r e m a n d a t o l e a r m i a l l ’ U c r a i n a . - h a a g g i u n t o R i z z o - O r a n o n s i c a p i s c e s e b a s t e r à u n a m a n a t a s u l l a s p a l l a d i S a l v i n i p e r f a r e r i e n t r a r e t u t t o , i n a t t e s a d i u n p o s t o d a m i n i s t r o , c o m e d i c o n o a l c u n i ? L a p o l i t i c a n o n è u n a s c i e n z a e s a t t a , m a h a l e s u e r e g o l e : a q u e s t o p u n t o , V a n n a c c i , p o l i t i c a m e n t e n o n c i i n t e r e s s a p i ù . R e s t a l a c o r d i a l i t à . M a n u l l a d i p i ù " .