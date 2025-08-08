M i l a n o , 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - L a L e g a a v r à d u e g r a n d i s f i d e d a a f f r o n t a r e n e i p r o s s i m i m e s i : e l e z i o n i a m m i n i s t r a t i v e i n r e g i o n i c h i a v e e l a p i a z z a d i M i l a n o , t r a v o l t a d a l l ’ i n c h i e s t a u r b a n i s t i c a . I l C a r r o c c i o è s u l l a d i f e n s i v a e d e v e “ r i t r o v a r e c a s a ” s e c o n d o l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a , G u i d o G u i d e s i , i n t e r v i s t a t o d a I l F o g l i o . “ L ’ a b b i a m o p e r s a p e r t a n t i m o t i v i , f o r s e c i s i a m o u n p o ’ s e d u t i s u i r i s u l t a t i e l e t t o r a l i , c l a m o r o s a m e n t e p o s i t i v i , p o r t a t i a n c h e d a M a t t e o ” a g g i u n g e . Q u a n t i d e c i d o n o d i l e g a r s i p o l i t i c a m e n t e a l p a r t i t o s o n o “ u n s u p p o r t o i m p o r t a n t e ” m a d e v o n o “ s p o s a r e i n o s t r i i d e a l i c h e d e v o n o e s s e r e r i p r o p o s t i i n m o d o p i ù c a p i l l a r e d i c o m e a b b i a m o f a t t o n e g l i u l t i m i a n n i , p e r c h é i t e m i d e l f e d e r a l i s m o , d e l l ’ a u t o n o m i a , d e l l a g e s t i o n e d e l t e r r i t o r i o , s o n o e l e m e n t i v a l o r i a l i , a n c h e i d e o l o g i c i , c h e s e g n a n o l a n a t u r a d e l l a L e g a ” . “ L a L e g a c ’ è p e r q u e s t i m o t i v i . C i s i a m o u n p o ’ p e r s i v i a d i m e n t i c a n d o c i d i r a c c o n t a r e q u e s t i v a l o r i a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i , o c c o r r e f a r c a p i r e c h e n e l l ’ a u t o n o m i a c ’ è i l r i s c o n t r o m i g l i o r e d e l l a v i c i n a n z a t e r r i t o r i a l e . D o b b i a m o r i p r e n d e r e q u e s t i v a l o r i e l o d i c o d a f e d e r a l i s t a c o n v i n t o ” s o t t o l i n e a l ’ a s s e s s o r e . D u e v i c e s e g r e t a r i c o m e V a n n a c c i e S a r d o n e p e r ò u n s i g n i f i c a t o p o l i t i c o c e l ’ h a n n o , s o v r a n i s m o e p o p u l i s m o : “ I o m i o c c u p o d i L o m b a r d i a e d e l m i o r u o l o i n R e g i o n e , c e r c o d i a f f e r m a r e a n c h e u n a c e r t a s i n d a c a l i z z a z i o n e t e r r i t o r i a l e , n e l l a d i f e s a d e l l e i m p r e s e l o m b a r d e , n e l t e n t a t i v o d i m e t t e r l e n e l l e m i g l i o r i c o n d i z i o n i p e r g a r a n t i r e l o r o u n a c r e s c i t a e c o n o m i c a . C o n t i n u o a p e n s a r e c h e q u e l l ’ E u r o p a , i n s e g n a t a a s c u o l a , s i f a c c i a a t t r a v e r s o i t e r r i t o r i e l e r e g i o n i e n o n a t t r a v e r s o g l i s t a t i . S u i v i c e s e g r e t a r i i l p r o b l e m a n o n è c h i f a c o s a , m a c o s a v o g l i a m o r a p p r e s e n t a r e . P e r s o n a l m e n t e v o r r e i r a p p r e s e n t a r e q u e g l i i d e a l i d i c u i a b b i a m o a p p e n a p a r l a t o , a p a r t i r e d a l f e d e r a l i s m o . C r e d o c h e q u e s t o s i a u n o b i e t t i v o c o m u n e p e r c h é l a L e g a v i v e d i o b i e t t i v i p o l i t i c i c h e s t a n n o n e l c o n s e g n a r e c o m p e t e n z e , r i s o r s e e d e c i s i o n i a l t e r r i t o r i o , a f f i n c h é q u e s t e s i a n o p i ù v i c i n e a l l e p e r s o n e . C h i e n t r a n e l l a L e g a è i m p o r t a n t e c h e s p o s i q u e s t e s c e l t e ” . S i p r o s p e t t a u n o s c e n a r i o c o n u n V e n e t o s e n z a Z a i a e u n a L o m b a r d i a c h e p o t r e b b e a n d a r e a l v o t o a n t i c i p a t o p e r f a v o r i r e u n a c a n d i d a t u r a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a : “ A F o n t a n a n e s s u n o h a c h i e s t o l e d i m i s s i o n i a n t i c i p a t e – r i s p o n d e G u i d e s i - . L ’ a p p u n t a m e n t o i m p o r t a n t e è q u e l l o d e l V e n e t o , d o v e a b b i a m o e s p r e s s o u n a s t r a o r d i n a r i a c a p a c i t à a m m i n i s t r a t i v a n e l l a f i g u r a d i Z a i a e d i t u t t i q u e l l i c h e h a n n o a c c o m p a g n a t o l a s u a a m m i n i s t r a z i o n e , s i c u r a m e n t e a n c h e i l V e n e t o p u ò e s s e r e u n e s e m p i o d i a m m i n i s t r a z i o n e c h e h a c o n c r e t i z z a t o i d e a l i c o m u n i . E ’ s c o n t a t o c h e c i s i a c o n t i n u i t à a n c h e s e n o n p u ò e s s e r e L u c a a g e s t i r l a m a s a r à s i c u r a m e n t e u n l e g h i s t a ” . E i n L o m b a r d i a ? “ N o n s i v o t e r à i n a u t u n n o , n o n c ’ è n e s s u n a c c o r d o i n q u e s t o s e n s o , a n c h e p e r c h é s a r e b b e p o l i t i c a m e n t e s t u p i d o p e r u n c e n t r o d e s t r a c h e f a d e l l a s t a b i l i t à u n o d e i s u o i v a l o r i . E p o i F o n t a n a s t a l a v o r a n d o c o n i m p e g n o p e r s o s t e n e r e l ’ e c o n o m i a d e i t e r r i t o r i e p e r r a f f o r z a r e u n s i s t e m a d i w e l f a r e , n o n c ’ è a l c u n m o t i v o p e r c h é i n t e r r o m p a i l s u o l a v o r o ” . I n E u r o p a “ è n e c e s s a r i o c h e q u e s t a c o m m i s s i o n e c a m b i p e r p r o d u r r e u n a i n v e r s i o n e d i m a r c i a r i s p e t t o a l l a p r e c e d e n t e ” . “ F i n o a d e s s o – r i m a r c a - a b b i a m o a v u t o t a n t e d i c h i a r a z i o n i c h e p e r ò n o n h a n n o a v v i a t o f a t t i c o n c r e t i . N o n o s t a n t e c i ò c i s o n o n u m e r o s e p r o p o s t e s u l t a v o l o d e l l a C o m m i s s i o n e , p e r c o s t r u i r e c o n l e a l t r e r e g i o n i p r o d u t t i v e d ’ E u r o p a q u e i c a m b i a m e n t i c h e p e r m e t t a n o d i c a n c e l l a r e u n a p r o s p e t t i v a d i d e i n d u s t r i a l i z z a z i o n e i n s e t t o r i c o m e l a c h i m i c a , l ’ a u t o m o t i v e , l a s i d e r u r g i a ” . G u i d e s i v e d e “ u n ’ a l l e a n z a p o l i t i c a d e l c e n t r o d e s t r a c h e r i c h i a m i u n ’ a z i o n e s u l l a c o m p e t i t i v i t à ( g i à i n d i c a t a n e l d o c u m e n t o d i M a r i o D r a g h i ) , c h e m i a u g u r o s i a f o r t e m a i l t e m p o s t r i n g e , a n c h e p e r c h é l ’ i n v a s i o n e d e i p r o d o t t i c i n e s i è u n f a t t o ” . C i s o n o a n c h e i d a z i s t a t u n i t e n s i d a t e n e r e s o t t ’ o c c h i o : “ S o n o u n a t a s s a i n p i ù c h e l i m i t e r a n n o l a n o s t r a c a p a c i t à d i e s p o r t a r e n e g l i U s a . M a c ’ è u n a l t r o a l l a r m e : i f o n d i e u r o p e i – i n L o m b a r d i a s o n o i l 9 8 p e r c e n t o d e g l i s t r u m e n t i u t i l i z z a t i a s o s t e g n o d e l l e i m p r e s e – r i s c h i a n o d i e s s e r e r i d o t t i e f i n i r a n n o i n u n a c a b i n a d i r e g i a c e n t r a l i z z a t a d a g l i s t a t i n a z i o n a l i , c h e p o t r a n n o c a m b i a r e p a r a m e t r i e s t r a t e g i e . Q u e s t a s ì c h e s a r e b b e l a v i t t o r i a d e l s o v r a n i s m o . F r e n e r e b b e l a l o c o m o t i v a d e l p a e s e . S t i a m o c e r c a n d o d i i m p e g n a r e l a C o m m i s s i o n e s u l l a c o m p e t i t i v i t à p e r c h é d e v e t o r n a r e a e s s e r e c o n v e n i e n t e i n v e s t i r e i n E u r o p a . S e n o n s u c c e d e r à d o v r e m o s c e n d e r e i n p i a z z a c o n t u t t o i l s e t t o r e m a n i f a t t u r i e r o . V o g l i a m o e v i t a r e c h e i f o n d i d e s t i n a t i a l l e r e g i o n i v e n g a n o a s s e g n a t i a g l i s t a t i , p e r l a L o m b a r d i a s a r e b b e u n f r e n o a l l o s v i l u p p o ” .