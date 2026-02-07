R o m a , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - S u R o b e r t o V a n n a c c i " è s t a t a f a t t a u n a s c o m m e s s a s u l l a c a p a c i t à d i i n t e g r a r s i n e l p a r t i t o . V i s t a l a f i n e , u n a s c o m m e s s a p e r s a . F o r s e e r a g i u s t o p r o v a r c i . M a e v i d e n t e m e n t e a v e v a i n t e s t a a l t r o . S a r e b b e c u r i o s o s e d o p o e s s e r e u s c i t o d a l l a L e g a p e r c h é c o n s i d e r a t r a d i t i i s u o i v a l o r i p o i v o g l i a a l l e a r s i c o n l a c o a l i z i o n e . I l p r o g r a m m a l o s c r i v e r a n n o L e g a , F d i e F i . P o i c h i c o n d i v i d e i l p r o g r a m m a s i d o v r à v a l u t a r e s e f a r l o e n t r a r e " . L o d i c e M a s s i m i l i a n o F e d r i g a , p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e F r i u l i V e n e z i a G i u l i a e d e s p o n e n t e d e l l a L e g a i n t e r v i s t a t o d a l ' C o r r i e r e d e l l a S e r a ' . " Q u a l c o s a c i h a p o r t a t o - a g g i u n g e - m a s i c u r a m e n t e c i h a f a t t o a n c h e p e r d e r e c o n s e n s i . N o n h o d i f f i c o l t à a d a m m e t t e r e c h e a l c u n e p o s i z i o n i l e c o n d i v i d e v o , m a c e r t e u s c i t e s u i g a y o s u l l e p e r s o n e d i c o l o r e e r a n o e s o n o i n a c c e t t a b i l i . P e n s o a l m a l e c h e p u ò a v e r f a t t o a d u n r a g a z z i n o c o n d i f f i c o l t à a d i c h i a r a r e i l s u o o r i e n t a m e n t o . B i s o g n a a v e r e r i s p e t t o d e l l e p e r s o n e " .