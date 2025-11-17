R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I v o l o n t a r i r a p p r e s e n t a n o u n s u p p o r t o c o n c r e t o e u m a n o . O f f r o n o o p p o r t u n i t à d i s o c i a l i t à , n u o v e a t t i v i t à e r e l a z i o n i c h e d a s o l i s p e s s o n o n s a r e b b e r o p o s s i b i l i . N o n s o n o u n a i u t o s o l o p r a t i c o , m a v e r i c o m p a g n i d i v i a g g i o . P e r n o i f a m i g l i e s o n o u n s o s t e g n o p r e z i o s o : c i p e r m e t t o n o d i v i v e r e m o m e n t i d i s e r e n i t à e s e n t i r c i p a r t e d i u n a c o m u n i t à . S e n z a i l l o r o i m p e g n o , m o l t i p r o g r e s s i d e i n o s t r i f i g l i n o n a v r e b b e r o l o s t e s s o v a l o r e " . C o s ì D a n i e l e O r l a n d i n i , p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o d e i f a m i l i a r i d e l l a L e g a d e l F i l o d ' O r o , i n t e r v e n e n d o a l F o r u m n a z i o n a l e d e i v o l o n t a r i d e l l ' e n t e c h e h a r i u n i t o d a l 1 4 a l 1 6 n o v e m b r e , a P i s a , q u a s i 3 0 0 p e r s o n e . L ' e v e n t o , n a t o p e r o f f r i r e u n o s p a z i o d i i n c o n t r o a t u t t i c o l o r o c h e , c o n l a l o r o p r e z i o s a d i s p o n i b i l i t à , s u p p o r t a n o l e p e r s o n e s o r d o c i e c h e e c o n p l u r i d i s a b i l i t à p s i c o s e n s o r i a l e n e l v i v e r e m o m e n t i d i s o c i a l i t à e r e l a z i o n a r s i c o n i l m o n d o c h e l i c i r c o n d a , c o n t r i b u i s c e a p r o m u o v e r e e v a l o r i z z a r e l a m i s s i o n d e l l a F o n d a z i o n e . T r a l e t e s t i m o n i a n z e d e l 1 2 ° F o r u m n a z i o n a l e d e i v o l o n t a r i , A r i a n n a V e r l i c h , v o l o n t a r i a d a l 2 0 1 9 d e l l a s e d e t e r r i t o r i a l e d i P a d o v a h a r i c o r d a t o c o m e l a L e g a d e l F i l o d ’ O r o l e " h a i n s e g n a t o c h e , p r i m a d i f a r e , d o b b i a m o t o r n a r e a e s s e r e . I l v o l o n t a r i a t o n o n è s a c r i f i c i o , m a u n a s c e l t a c h e p a r t e d a d e n t r o . O g n i v o l t a c h e e n t r o i n r e l a z i o n e c o n q u a l c u n o , i s u o i s o g n i d i v e n t a n o u n p o ’ a n c h e i m i e i . Q u i h o t r o v a t o u n o s p a z i o d o v e i s o g n i , a n c h e n e l l e f r a g i l i t à , p o s s o n o c r e s c e r e . M e n t r e c i p r e n d i a m o c u r a d e l l ’ a l t r o - h a c o n c l u s o - r i t r o v i a m o a n c h e u n p o ’ n o i s t e s s i " .