R o m a , 1 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - C o n g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e e d e n t u s i a s m o s i è c o n c l u s a l a 1 2 ° e d i z i o n e d e l F o r u m n a z i o n a l e d e i v o l o n t a r i d e l l a F o n d a z i o n e L e g a d e l F i l o d ’ O r o c h e , d a l 1 4 a l 1 6 n o v e m b r e , h a r i u n i t o a l l ’ H o t e l G a l i l e i d i P i s a p i ù d i 2 0 0 v o l o n t a r i p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a , i n r a p p r e s e n t a n z a d e g l i o l t r e 6 5 0 a t t i v i n e i v a r i c e n t r i e s e d i t e r r i t o r i a l i d e l l ’ e n t e p r e s e n t i n e l l e d i v e r s e r e g i o n i . L ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l l a 3 g i o r n i d i c o n f r o n t o , f o r m a z i o n e e t e s t i m o n i a n z e , h a r e g i s t r a t o i l n u m e r o p i ù a l t o d i p a r t e c i p a n t i d i s e m p r e : q u a s i 3 0 0 t r a v o l o n t a r i , f a m i l i a r i e p r o f e s s i o n i s t i . N a t o p e r o f f r i r e u n o s p a z i o d i i n c o n t r o a t u t t i c o l o r o c h e , c o n l a l o r o p r e z i o s a d i s p o n i b i l i t à , s u p p o r t a n o l e p e r s o n e s o r d o c i e c h e e c o n p l u r i d i s a b i l i t à p s i c o s e n s o r i a l e n e l v i v e r e m o m e n t i d i s o c i a l i t à e r e l a z i o n a r s i c o n i l m o n d o c h e l i c i r c o n d a , l ’ e v e n t o c o n t r i b u i s c e a p r o m u o v e r e e v a l o r i z z a r e l a m i s s i o n d e l l a F o n d a z i o n e . I l p r o g r a m m a d e l F o r u m - d e t t a g l i a l ’ e n t e i n u n a n o t a - h a i n c l u s o m o m e n t i d i a p p r o f o n d i m e n t o , l a b o r a t o r i e s p e r i e n z i a l i e i n c o n t r i , v a l o r i z z a n d o i l r u o l o i n s o s t i t u i b i l e d e i v o l o n t a r i n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a e a u t o n o m i a d e l l e p e r s o n e s o r d o c i e c h e e c o n p l u r i d i s a b i l i t à p s i c o s e n s o r i a l e . I l t e m a d i q u e s t a e d i z i o n e , ‘ S o g n a t o r i i n a z i o n e ’ , h a c e l e b r a t o i l p o t e r e d e l s o g n o c o m e m o t o r e d i c a m b i a m e n t o , r i c h i a m a n d o l e r a d i c i p i ù p r o f o n d e d e l l a L e g a d e l F i l o d ’ O r o : n a t a d a l s o g n o d i u n a t e n a c e d o n n a s o r d o c i e c a e d i u n p i c c o l o g r u p p o d i v o l o n t a r i d i u n i r e c h i n o n v e d e e n o n s e n t e c o n i l m o n d o e s t e r n o , l a F o n d a z i o n e h a t r a s f o r m a t o q u e s t a v i s i o n e i n u n a r e a l t à c o n c r e t a e r i c o n o s c i u t a i n t u t t a I t a l i a d a o l t r e 6 0 a n n i . " I l F o r u m n a z i o n a l e d e i v o l o n t a r i – a f f e r m a R o s s a n o B a r t o l i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e L e g a d e l F i l o d ’ O r o – r a p p r e s e n t a p e r n o i u n ’ o c c a s i o n e s p e c i a l e p e r r i n g r a z i a r e c h i , o g n i g i o r n o , s c e g l i e d i e s s e r c i , d o n a n d o t e m p o , e n e r g i a e i m p e g n o p e r s u p p o r t a r e l e a t t i v i t à d e l l a F o n d a z i o n e i n f a v o r e d i c h i n o n v e d e e n o n s e n t e . È i n o l t r e u n m o m e n t o p r e z i o s o d i c o n f r o n t o e d i s c a m b i o , c h e r a f f o r z a i l s e n s o d i a p p a r t e n e n z a a l l ’ E n t e . V e d e r e r i u n i t i o l t r e 2 0 0 v o l o n t a r i , p r o v e n i e n t i d a t u t t a I t a l i a , c i r e s t i t u i s c e l a m i s u r a d i q u a n t o s i a g r a n d e l a r e a l t à d e l l a L e g a d e l F i l o d ’ O r o e l ’ i m p o r t a n z a d e l l o r o c o n t r i b u t o n e l r e n d e r e c o n c r e t a l a m i s s i o n d e l l a F o n d a z i o n e " . A l l ’ a p e r t u r a d e i l a v o r i d e l F o r u m , v e n e r d ì 1 4 n o v e m b r e , è s t a t o l e t t o u n m e s s a g g i o d i s a l u t o e d i r i n g r a z i a m e n t o d e l m i n i s t r o p e r l a D i s a b i l i t à , o n o r e v o l e A l e s s a n d r a L o c a t e l l i , r i v o l t o a t u t t i i v o l o n t a r i , f a m i l i a r i e p r o f e s s i o n i s t i p r e s e n t i . T r a g l i o s p i t i d e l l a p r i m a g i o r n a t a a n c h e F i l i p p o L a M a n t i a , n o t o c u o c o e a m b a s s a d o r d e l l a L e g a d e l F i l o d ’ O r o , c h e d a d i v e r s i a n n i a f f i a n c a l a F o n d a z i o n e n e l l e c a m p a g n e d i c o m u n i c a z i o n e e r a c c o l t a f o n d i . N e l s u o i n t e r v e n t o , L a M a n t i a h a i n v i t a t o i p r e s e n t i a r i f l e t t e r e s u l l ’ i m p o r t a n z a d i g u a r d a r e i l m o n d o c o n e m p a t i a e r i s p e t t o , r i c o r d a n d o c h e " i v o l o n t a r i s o n o i l c u o r e d e l l a F o n d a z i o n e , c h e b a t t e d a o l t r e 6 0 a n n i : p e r s o n e c h e , c o n l e m a n i e c o n i l c u o r e , r e n d o n o l a v i t a p i ù l e g g e r a a c h i v i v e n e l b u i o e n e l s i l e n z i o . I n u n m o n d o s e g n a t o d a i n g i u s t i z i e , l a s o l i d a r i e t à è l ’ u n i c a v e r a a r m a c h e i l n o s t r o p i a n e t a d o v r e b b e p o s s e d e r e . E d è p r o p r i o d a i v o l o n t a r i c h e d o v r e m m o i m p a r a r e c o s a s i g n i f i c a d a v v e r o e s s e r c i p e r g l i a l t r i " . I v o l o n t a r i - r i f e r i s c e l a n o t a - r a p p r e s e n t a n o , s i n d a l l a n a s c i t a d e l l a F o n d a z i o n e , u n a c o m p o n e n t e f o n d a m e n t a l e d e l l a L e g a d e l F i l o d ’ O r o : i n c a r n a n o i v a l o r i d e l l a s o l i d a r i e t à , d e l l a g r a t u i t à e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e , s u p p o r t a n d o l e p e r s o n e s o r d o c i e c h e e c o n p l u r i d i s a b i l i t à p s i c o s e n s o r i a l e n e l v i v e r e m o m e n t i d i s o c i a l i t à , f a r e n u o v e e s p e r i e n z e e r e l a z i o n a r s i c o n i l m o n d o c h e l i c i r c o n d a . S v o l g o n o u n r u o l o d i g u i d a , i n t e r m e d i a r i c o n l ’ e s t e r n o e p u n t o d i a c c e s s o a l l e i n f o r m a z i o n i , e o p e r a n o s i a n e l v o l o n t a r i a t o d i r e t t o , a s t r e t t o c o n t a t t o c o n g l i u t e n t i , s i a n e l v o l o n t a r i a t o i n d i r e t t o , p a r t e c i p a n d o a e v e n t i d i s e n s i b i l i z z a z i o n e e r a c c o l t a f o n d i , t r a s p o r t i , a t t i v i t à e s e r v i z i c o m p l e m e n t a r i . N e l 2 0 2 4 , s o n o s t a t i 6 6 2 i v o l o n t a r i a t t i v i , c o n u n i n c r e m e n t o d i 8 2 u n i t à r i s p e t t o a l 2 0 2 3 ( + 1 4 % ) , c h e h a n n o d o n a t o c o m p l e s s i v a m e n t e 5 7 . 2 4 8 o r e d i i m p e g n o , d i c u i 6 . 8 2 3 a d i r e t t o c o n t a t t o c o n g l i u t e n t i . N u m e r i c h e t e s t i m o n i a n o n o n s o l o l a s o l i d i t à d e l m o d e l l o d i i n t e r v e n t o , m a a n c h e l ’ e f f i c a c i a d e l l e i n i z i a t i v e d i f o r m a z i o n e e c o i n v o l g i m e n t o p r o m o s s e d a l l ’ E n t e , c o n f e r m a n d o c o m e i v o l o n t a r i s i a n o q u e l " f i l o p r e z i o s o " c h e u n i s c e c h i n o n v e d e e n o n s e n t e a l r e s t o d e l m o n d o . P e r r i c e v e r e m a g g i o r i i n f o r m a z i o n i s u l l e a t t i v i t à d i v o l o n t a r i a t o d e l l a L e g a d e l F i l o d ’ O r o s i p u ò c o n t a t t a r e l ’ u f f i c i o A t t i v i t à i s t i t u z i o n a l i e v o l o n t a r i a t o d e l l a f o n d a z i o n e ( a i v @ l e g a d e l f i l o d o r o . i t ) .