( A d n k r o n o s ) - “ L ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e n o n è s o l o g e s t i r e i r i f i u t i p e r f a r l i f a r d i v e n t a r e u n a r i s o r s a , c o s a p u r e i m p o r t a n t e . È u n m o d o d i p e n s a r e e d i o p e r a r e , u n a c u l t u r a c h e r i g u a r d a l ’ i n t e r o c i c l o d i v i t a d e i p r o d o t t i . È q u a l c h e c o s a d i r i v o l u z i o n a r i o ” . A d i r l o è L i v i o D e S a n t o l i , p r o r e t t o r e p e r l a S o s t e n i b i l i t à a l l ’ U n i v e r s i t à S a p i e n z a d i R o m a , c h e a l l ’ A d n k r o n o s s o t t o l i n e a l a n e c e s s i t à d i f a r e u n c a m b i o d i m e n t a l i t à , d a p a r t e s i a d e l l e p e r s o n e c h e d e i d e c i s o r i . P e r D e S a n t o l i , o c c o r r e i n f a t t i p a s s a r e d a u n a p p r o c c i o c o n s u m i s t i c o e l i n e a r e ( r i f i u t i c o m e s c a r t i ) a u n a v i s i o n e c i r c o l a r e ( r i f i u t i c o m e r i s o r s e ) c h e i n t e g r i a m b i e n t e , s o c i e t à e d e c o n o m i a , s u p e r a n d o i l g r e e n w a s h i n g e a s s u m e n d o s i l a r e s p o n s a b i l i t à p e r s o n a l e e c o l l e t t i v a p e r l a c r i s i c l i m a t i c a . E o c c o r r e f a r l o a p p l i c a n d o q u e s t o n u o v a “ t i p o l o g i a d i v i t a ” , a “ t u t t o ” . I n t a n t o , l u n g o l o S t i v a l e s i s t a n n o a v e n d o “ d e i b u o n i r i s u l t a t i n e l c a m p o d e l l a g e s t i o n e d e i r i f i u t i — v e d o c h e o r m a i l e p e r c e n t u a l i n e l l e c i t t à s t i a n o v e r a m e n t e a r r i v a n d o a d e i v a l o r i e l e v a t i ” , e v i d e n z i a i l p r o r e t t o r e . L ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e è i n e f f e t t i u n s e t t o r e d o v e “ l ’ I t a l i a è s e m p r e s t a t a a l l ’ a v a n g u a r d i a ” e d o v e “ a v r à s i c u r a m e n t e u n g r a n d e r u o l o ” , s o t t o l i n e a i l p r o r e t t o r e . P e r d a r e q u a l c h e c i f r a , s e c o n d o i d a t i C o n a i l ’ I t a l i a n e l 2 0 2 4 h a r i c i c l a t o i l 7 6 , 7 % d i i m b a l l a g g i i m m e s s i s u l m e r c a t o , p a r i a 1 0 , 7 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e . N e l d e t t a g l i o , s o n o s t a t e r i c i c l a t e o l t r e 4 3 5 . 5 0 0 t o n n e l l a t e d i a c c i a i o , 6 2 . 4 0 0 t o n n e l l a t e d i a l l u m i n i o , 4 . 6 0 5 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i c a r t a e c a r t o n e , 2 . 3 1 4 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i l e g n o , 1 . 1 3 1 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i p l a s t i c a c o n v e n z i o n a l e e 4 7 . 5 0 0 t o n n e l l a t e d i b i o p l a s t i c a c o m p o s t a b i l e – p e r u n t o t a l e d i 1 . 1 7 9 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e – e q u a s i 2 . 1 0 3 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i v e t r o . D a s e g n a l a r e i l r i s u l t a t o d e l s e t t o r e d e l l a p l a s t i c a , c h e h a s u p e r a t o n e l 2 0 2 4 l ’ o b i e t t i v o d e l 5 0 % d i r i c i c l o f i s s a t o d a l l ’ U n i o n e E u r o p e a p e r i l 2 0 2 5 . S o m m a n d o i d a t i r e l a t i v i a l r e c u p e r o e n e r g e t i c o a q u e l l i r e l a t i v i a l r i c i c l o , l a q u a n t i t à t o t a l e d i i m b a l l a g g i a f i n e v i t a r e c u p e r a t i s u p e r a i 1 2 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e : l ’ 8 6 , 4 % d e g l i i m b a l l a g g i i m m e s s i s u l m e r c a t o . Q u e s t i r i s u l t a t i n o n a r r i v a n o p e r c a s o . “ L ’ I t a l i a h a g i à u n a t r a d i z i o n e i n d u s t r i a l e e a r t i g i a n a l e c h e f a v o r i s c e l ’ e f f i c i e n z a , e q u e s t o p u ò d i v e n t a r e u n v a n t a g g i o c o m p e t i t i v o ” , o s s e r v a D e S a n t o l i . I l P a e s e è s t a t o “ p i o n i e r e a n c h e s u l f r o n t e d e l l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a ” : g i à d a g l i a n n i S e t t a n t a e s i s t e v a n o p o l i t i c h e a v a n z a t e , e o g g i , s o t t o l i n e a i l p r o r e t t o r e , r e g i s t r i a m o “ u n a d e l l e i n t e n s i t à e n e r g e t i c h e p i ù b a s s e d ’ E u r o p a , d i m o s t r a n d o c h e è p o s s i b i l e c r e s c e r e c o n s u m a n d o m e n o e n e r g i a ” . E a p r o p o s i t o d i E u r o p a : n e l l ’ u l t i m o a n n o , i n n o m e d e l l a c o m p e t i t i v i t à , B r u x e l l e s h a a v v i a t o u n ’ o p e r a d i s e m p l i f i c a z i o n e c h e , p a r t e n d o d a u n a n e c e s s i t à s u c u i t u t t i c o n c o r d a n o – r e c u p e r a r e t e r r e n o r i s p e t t o a i c o m p e t i t o r , i n p r i m i s S t a t i U n i t i e C i n a – r i s c h i a s e c o n d o a l c u n i d i d i s t r u g g e r e l o s f o r z o v e r s o u n m o n d o p i ù v e r d e , o l t r e a l r u o l o d i l e a d e r g l o b a l e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d e c o l o g i c a c h e l ’ U n i o n e s i è c o s t r u i t a n e g l i u l t i m i a n n i . D e S a n t o l i è t r a c h i l a p e n s a c o s ì : “ M i a u g u r o c h e s i t r o v i u n e q u i l i b r i o , p e r c h é n o n s i p u ò c a n c e l l a r e u n l a v o r o d i c i n q u e a n n i ” . “ S i a m o v i c i n i a l t r a g u a r d o 2 0 3 0 e d o b b i a m o c o n t i n u a r e f i n o a l 2 0 5 0 . A l c u n i P a e s i s o n o s u l l a b u o n a s t r a d a , l ’ I t a l i a u n p o ’ m e n o , m a n o n h a a l t e r n a t i v e : s e g u i r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a e d i g i t a l e è l ’ u n i c o m o d o p e r g a r a n t i r e s v i l u p p o i n d u s t r i a l e , r i d u z i o n e d e i c o s t i e n u o v a o c c u p a z i o n e ” .