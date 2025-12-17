R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ N e l l a d e c i s i o n e c o n c u i h a r e s p i n t o i l r i c o r s o d e l g o v e r n o c o n t r o l a l e g g e r e g i o n a l e p u g l i e s e s u l s a l a r i o m i n i m o n e g l i a p p a l t i p u b b l i c i , l a C o n s u l t a h a l a n c i a t o u n m e s s a g g i o c h i a r o : i l d e n a r o p u b b l i c o n o n p u ò m a i e s s e r e u t i l i z z a t o p e r a l i m e n t a r e i l l a v o r o p o v e r o . I g i u d i c i h a n n o c o s ì r i c o n o s c i u t o c h e a n c h e l e R e g i o n i p o s s o n o e d e v o n o a s s i c u r a r e s a l a r i e q u i n e i c o n t r a t t i p u b b l i c i , e d è u n a v i t t o r i a p e r l a d i g n i t à d e l l e l a v o r a t r i c i e d e i l a v o r a t o r i ” . C o s ì l ’ e u r o d e p u t a t a d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a B e n e d e t t a S c u d e r i , c h e s i e d e n e l l a C o m m i s s i o n e L a v o r o d e l P e . “ S t a b i l e n d o – p r o s e g u e S c u d e r i - c h e l e i m p r e s e p a r t e c i p a n t i a g a r e p u b b l i c h e r e g i o n a l i d e b b a n o g a r a n t i r e u n t r a t t a m e n t o e c o n o m i c o m i n i m o n o n i n f e r i o r e a 9 e u r o l ’ o r a , l a l e g g e p u g l i e s e n o n i n t e r f e r i s c e c o n l a c o n t r a t t a z i o n e s a l a r i a l e n a z i o n a l e , m a i n t r o d u c e u n a c l a u s o l a s o c i a l e l e g a t a a l l ’ u s o d e l l e r i s o r s e p u b b l i c h e . L e I s t i t u z i o n i d e v o n o d a r e l ’ e s e m p i o e a s s i c u r a r e c h e i c o n t r a t t i f i n a n z i a t i d a i c o n t r i b u e n t i g a r a n t i s c a n o c o n d i z i o n i d i l a v o r o d i g n i t o s e ” . “ I l f a t t o c h e i l g o v e r n o a b b i a i m p u g n a t o u n a l e g g e c h e t u t e l a i s a l a r i , i n v e c e d i c o m b a t t e r e d a v v e r o i l l a v o r o p o v e r o , l a d i c e l u n g a s u l l a s u a v i s i o n e . Q u e s t a s e n t e n z a s m e n t i s c e l ’ e s e c u t i v o e d i m o s t r a c h e d i f e n d e r e r e t r i b u z i o n i d i g n i t o s e n o n s o l o è g i u s t o , m a è a n c h e p i e n a m e n t e c o s t i t u z i o n a l e . I l g o v e r n o M e l o n i a d e s s o i n t r o d u c a u n q u a d r o n a z i o n a l e s u l s a l a r i o m i n i m o , c o e r e n t e c o n l a d i r e t t i v a e u r o p e a e c o n l e r i c h i e s t e c h e a r r i v a n o d a l m o n d o d e l l a v o r o e d a l l a s o c i e t à c i v i l e ” , c o n c l u d e .