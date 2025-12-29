R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " A l l a f i n e l a v e r i t à è v e n u t a a g a l l a : i l l i c e n z i a m e n t o c o n i l t e s t d e l c a r r e l l o a l l a P a m d i S i e n a e r a i l l e g i t t i m o . A v e v o p a r l a t o n e l l e s e t t i m a n e s c o r s e d i p r o v v e d i m e n t i o r r i b i l i . L o c o n f e r m o : o r a l ’ a z i e n d a f a c c i a m a r c i a i n d i e t r o i n t u t t a I t a l i a . I d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i e l a l o r o d i g n i t à n o n p o s s o n o e s s e r e c a l p e s t a t i i n q u e s t o m o d o " . L o s c r i v e s u X N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s d o p o c h e i l t r i b u n a l e h a o r d i n a t o i l r e i n t e g r o d e l c a s s i e r e d e l l a P a m d i S i e n a , c o n d a n n a n d o l ’ a z i e n d a .