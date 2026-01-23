R o m a , 2 3 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l a v o r a t o r i c o n e s p e r i e n z e m a t u r a t e i n P a e s i d i v e r s i d a q u e l l o d i r e s i d e n z a – d e f i n i t i l a v o r a t o r i c o n m o b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e – s o n o u n a c o m p o n e n t e s i g n i f i c a t i v a a l l ’ i n t e r n o d e l M e r c a t o U n i c o E u r o p e o ( S v i z z e r a i n c l u s a ) . S e c o n d o l ’ a n a l i s i d i I n d e e d , p o r t a l e n u m e r o 1 a l m o n d o p e r c h i c e r c a e o f f r e l a v o r o , i l 1 4 , 8 % d e i c a n d i d a t i i t a l i a n i a t t u a l m e n t e a l l a r i c e r c a d i i m p i e g o p u ò v a n t a r e e s p e r i e n z e p r o f e s s i o n a l i o l t r e c o n f i n e . L a m e d i a d e l l ’ a r e a d e l M e r c a t o U n i c o E u r o p e o s i a t t e s t a a l 1 6 , 7 % , c o n p i c c h i c h e s u p e r a n o i l 4 0 % i n I r l a n d a e i l 5 0 % i n S v i z z e r a . L a l i b e r t à d i c i r c o l a z i o n e p e r i l a v o r a t o r i a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a r e a è d a t e m p o u n o d e g l i e l e m e n t i c e n t r a l i d e g l i a c c o r d i e c o n o m i c i c h e l a r e g o l a n o , c o n s e n t e n d o a i c i t t a d i n i d i v i v e r e e l a v o r a r e i n q u a l s i a s i S t a t o a d e r e n t e s e n z a l a n e c e s s i t à d i p e r m e s s i s p e c i a l i o v i s t i d i l a v o r o . Q u e s t a p o l i t i c a h a c r e a t o n u o v e o p p o r t u n i t à d i i m p i e g o e h a c o n t r i b u i t o a c o l m a r e i m p o r t a n t i c a r e n z e d i p e r s o n a l e i n d i v e r s i P a e s i . A t i t o l o d i c o n f r o n t o , n e g l i S t a t i U n i t i – d o v e n o n e s i s t o n o i n t e s e d i m e r c a t o u n i c o c o n a l t r i P a e s i – s o l o i l 5 , 1 % d e i c a n d i d a t i d i c h i a r a d i a v e r a c c u m u l a t o e s p e r i e n z e i n t e r n a z i o n a l i , u n a q u o t a t r e v o l t e i n f e r i o r e r i s p e t t o a l l ’ a r e a e u r o p e a . L a m o b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e i n c l u d e p r o f i l i e t e r o g e n e i : e s p a t r i a t i o m i g r a n t i c h e h a n n o i n i z i a t o l a c a r r i e r a n e l P a e s e d ’ o r i g i n e e p o i s i s o n o t r a s f e r i t i , l a v o r a t o r i l o c a l i c o n e s p e r i e n z e t e m p o r a n e e a l l ’ e s t e r o e l a v o r a t o r i t r a n s f r o n t a l i e r i c h e m a n t e n g o n o l a r e s i d e n z a i n u n P a e s e m a s o n o i m p i e g a t i i n u n a l t r o . Q u e s t ’ u l t i m a c a t e g o r i a , c h e c o m p r e n d e a n c h e p r o f e s s i o n i s t i s t a g i o n a l i o c h i l a v o r a r e g o l a r m e n t e d a r e m o t o p e r a z i e n d e c o n s e d e o l t r e c o n f i n e , h a r a g g i u n t o n e l 2 0 2 3 q u o t a 1 , 8 m i l i o n i d i p e r s o n e n e l l ’ a r e a , c o n u n a u m e n t o d e l 3 % r i s p e t t o a l 2 0 2 2 , a g u i d a r e l a c l a s s i f i c a d i p r o v e n i e n z a s o n o F r a n c i a , G e r m a n i a e P o l o n i a . T r a l e d e s t i n a z i o n i p r e v a l e i l L u s s e m b u r g o , d o v e i t r a n s f r o n t a l i e r i r a p p r e s e n t a n o q u a s i m e t à ( 4 7 % ) d e l l a f o r z a l a v o r o , p r o v e n i e n t i s o p r a t t u t t o d a i P a e s i c o n f i n a n t i . L e p r o f e s s i o n i d i m a n a g e m e n t e d e l l a r i s t o r a z i o n e r e s t a n o l e p r i n c i p a l i o c c u p a z i o n i d e i l a v o r a t o r i t r a n s f r o n t a l i e r i n e l M e r c a t o U n i c o E u r o p e o , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l P a e s e d i i m p i e g o . T r a i r e s i d e n t i i n I t a l i a c h e l a v o r a n o o l t r e c o n f i n e , o l t r e i l 1 5 % è i m p i e g a t o n e l l a r i s t o r a z i o n e – i l d a t o p i ù a l t o t r a i P a e s i e s a m i n a t i – s e g u i t o d a l m a n a g e m e n t e d a i p r o f e s s i o n i s t i d e l l e v e n d i t e . A i t r a d i z i o n a l i l a v o r a t o r i r e s i d e n t i i n u n p a e s e e i m p i e g a t i i n u n a l t r o s i a g g i u n g e i l f e n o m e n o , i n r a p i d a e s p a n s i o n e , d e l t e l e l a v o r o t r a n s f r o n t a l i e r o : n e l 2 0 2 0 q u a s i 4 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e ( 0 , 3 7 % d e l l a f o r z a l a v o r o ) s v o l g e v a n o a t t i v i t à d a u n a l t r o P a e s e , c o n c o n c e n t r a z i o n i p i ù e l e v a t e i n L u s s e m b u r g o , B e l g i o e F r a n c i a . N e l 2 0 2 3 , u n A c c o r d o Q u a d r o h a i n n a l z a t o d a l 2 5 % a l 4 9 , 9 % l a s o g l i a d i l a v o r o d a r e m o t o d a l P a e s e d i r e s i d e n z a m a n t e n e n d o l a c o p e r t u r a s o c i a l e d e l d a t o r e d i l a v o r o , n e l c a s o i n c u i e n t r a m b i g l i S t a t i s i a n o f i r m a t a r i . A d o g g i v i h a n n o a d e r i t o 1 8 P a e s i , a m p l i a n d o l a f l e s s i b i l i t à m a l a s c i a n d o i r r i s o l t e a l c u n e q u e s t i o n i d i f i s c a l i t à t r a n s f r o n t a l i e r a . “ L a l i b e r t à d i m o v i m e n t o i n E u r o p a o f f r e v a n t a g g i e c o n o m i c i e v i d e n t i , m a p r o d u c e e f f e t t i e t e r o g e n e i s u l m e r c a t o d e l l a v o r o . D a u n l a t o , i n u n ’ a r e a v a s t a c o m e i l M e r c a t o u n i c o e u r o p e o , i l l a v o r o t r a n s f r o n t a l i e r o c o n t r i b u i s c e a c o l m a r e c a r e n z e , s o s t e n e r e l e e c o n o m i e l o c a l i e c o n s e n t i r e a i l a v o r a t o r i d i v i v e r e i n p a e s i c o n u n c o s t o d e l l a v i t a p i ù b a s s o . A l l o s t e s s o t e m p o , m e t t e i n e v i d e n z a l a d i p e n d e n z a c h e a l c u n e e c o n o m i e h a n n o s v i l u p p a t o d a g l i a f f l u s s i d i m a n o d o p e r a s t r a n i e r a . I n o l t r e , l e d i f f e r e n z e i n t e r m i n i d i s a l a r i , r e g o l a m e n t a z i o n i e p r o t e z i o n i s o c i a l i i n d i c a n o c h e i l l a v o r o s e n z a f r o n t i e r e ' n o n è p r i v o d i s f i d e ” , c o m m e n t a L i s a F e i s t , e c o n o m i s t a d i I n d e e d .