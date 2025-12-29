R o m a , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P a r a f r a s a n d o i l f a m o s o d e t t o : c ’ è u n g i u d i c e a S i e n a . E q u e s t o g i u d i c e d e l l a v o r o h a s t a b i l i t o o g g i c h e F a b i o G i o m i , i l c a s s i e r e d e l l a P a m l i c e n z i a t o a m e t à o t t o b r e n o n a v e r s u p e r a t o i l ‘ t e s t d e l c a r r e l l o ’ , d o v r à e s s e r e i m m e d i a t a m e n t e r e i n t e g r a t o . L ’ a z i e n d a è s t a t a a l t r e s ì c o n d a n n a t a a l p a g a m e n t o d e l d a n n o s u b i t o e a l l e s p e s e p r o c e s s u a l i . O r a a u s p i c h i a m o c h e t u t t i g l i a l t r i l a v o r a t o r i l i c e n z i a t i u t i l i z z a n d o q u e s t a o r r e n d a e v e r g o g n o s a p r a t i c a v a d a n o i n c o n t r o a l l o s t e s s o d e s t i n o , e c h e P a m s i s c u s i p u b b l i c a m e n t e c o n l o r o . G i u s t i z i a è f a t t a ” . L o a f f e r m a l a d e p u t a t a d e l M 5 S i n c o m m i s s i o n e L a v o r o V a l e n t i n a B a r z o t t i .