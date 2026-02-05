R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a n e , c o n t r o l l a t a s t a t u n i t e n s e d e l G r u p p o W e b u i l d , s i è a g g i u d i c a t a i l c o n t r a t t o d a 3 8 9 m i l i o n i d i d o l l a r i ( c i r c a 3 3 6 m i l i o n i i n e u r o , 1 0 0 % L a n e ) p e r l a p r o g e t t a z i o n e e r e a l i z z a z i o n e d e i l a v o r i d i a m p l i a m e n t o e a m m o d e r n a m e n t o d e l l a I n t e r s t a t e 6 4 ( I - 6 4 ) a N o r f o l k , V i r g i n i a , n e g l i U s a . C o m m i s s i o n a t a d a l V i r g i n i a D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n ( V d o t ) , l ’ o p e r a è s t r a t e g i c a p e r l a m o b i l i t à i n u n a d e l l e a r e e p i ù d i n a m i c h e d e l l a c o s t a o r i e n t a l e d e g l i S t a t i U n i t i . C o n q u e s t o n u o v o c o n t r a t t o , W e b u i l d c o n s o l i d a l a l e a d e r s h i p n e g l i S t a t i U n i t i , d o v e è i m p e g n a t a i n p r o g e t t i c h i a v e p e r l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e e i l p o t e n z i a m e n t o d e l l a r e s i l i e n z a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . D i q u e s t i g i o r n i è a n c h e l ’ a n n u n c i o d e l l ’ a v v i o d i 6 4 3 m i l i o n i d i d o l l a r i ( 5 4 7 m i l i o n i d i e u r o ) c o m p l e s s i v i d i l a v o r i p e r l a r e a l i z z a z i o n e d e l p r o g e t t o W e s t s h o r e I n t e r c h a n g e , l a p i ù g r a n d e i n i z i a t i v a i n f r a s t r u t t u r a l e d e l F l o r i d a D e p a r t m e n t o f T r a n s p o r t a t i o n ( F d o t ) n e l l ’ a r e a d i T a m p a B a y , F l o r i d a , c h e L a n e r e a l i z z e r à c o n u n p a r t n e r l o c a l e . Q u e s t i c o n t r a t t i r a f f o r z a n o u l t e r i o r m e n t e i l r u o l o d e l G r u p p o W e b u i l d n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e c o m p l e s s e i n N o r d A m e r i c a , i l s u o t e r z o m e r c a t o e s t e r o p e r f a t t u r a t o . I l n u o v o c o n t r a t t o r i g u a r d a c i r c a 1 1 c h i l o m e t r i d e l c o r r i d o i o I - 6 4 H a m p t o n R o a d s E x p r e s s L a n e s ( H r e l ) e p r e v e d e l a t r a s f o r m a z i o n e d e l l e t r e c o r s i e e s i s t e n t i i n u n a c o r s i a e x p r e s s , r i s e r v a t a a i v e i c o l i a d a l t a o c c u p a z i o n e , e i n t r e c o r s i e G p ( G e n e r a l P u r p o s e ) p e r c i a s c u n s e n s o d i m a r c i a , o l t r e a l l ’ a m p l i a m e n t o e / o a l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d i d i c i a n n o v e p o n t i g i à p r e s e n t i l u n g o i l t r a c c i a t o . I l p r o g e t t o è c o n c e p i t o p e r m i g l i o r a r e l a s i c u r e z z a , r i d u r r e i t e m p i d i p e r c o r r e n z a e g a r a n t i r e u n f l u s s o d i t r a f f i c o p i ù s c o r r e v o l e . I l a v o r i , c h e s i p r e v e d e s a r a n n o u l t i m a t i e n t r o l a f i n e d e l 2 0 2 9 , i n t e g r e r a n n o s o l u z i o n i p r o g e t t u a l i i n n o v a t i v e p e r m i n i m i z z a r e l ’ i m p a t t o s u l t r a f f i c o d u r a n t e l a c o s t r u z i o n e e r i d u r r e l e e s i g e n z e d i m a n u t e n z i o n e n e l l u n g o p e r i o d o . L a n e è a t t u a l m e n t e a t t i v a i n V i r g i n i a s u n u m e r o s i p r o g e t t i i n f r a s t r u t t u r a l i d i r i l i e v o , c o m e i l a v o r i d i a m p l i a m e n t o d i d u e u l t e r i o r i t r a t t e d e l l a I - 6 4 , i l p r o g e t t o I - 4 9 5 N e x t n e l l ’ a r e a m e t r o p o l i t a n a d i W a s h i n g t o n , D . C . , e l ’ a m m o d e r n a m e n t o d e l l a N a v a l A i r S t a t i o n ( N a s ) O c e a n a , b a s e a e r e a d e l l a M a r i n a m i l i t a r e d e g l i S t a t i U n i t i ( U s N a v a l F o r c e ) . W e b u i l d h a u n a p r e s e n z a s t o r i c a n e g l i U s a , d o v e c o n L a n e s t a r e a l i z z a n d o a l t r i i m p o r t a n t i p r o g e t t i i n f r a s t r u t t u r a l i , c o m e i d u e t u n n e l g e m e l l i P a l i s a d e s p e r p o t e n z i a r e i c o l l e g a m e n t i f e r r o v i a r i d i N e w Y o r k e , i n F l o r i d a , i l p r o g e t t o S e m i n o l e E x p r e s s w a y / S r 4 1 7 e i n t e r s e z i o n i s t r a t e g i c h e t r a l a I - 4 e l a S a n d L a k e R o a d e t r a l a I - 4 e l a S r 5 3 5 n e l l a c o n t e a d i O r a n g e . A l u g l i o s c o r s o , i l G r u p p o s i è a g g i u d i c a t o i l a v o r i d i a m p l i a m e n t o e a m m o d e r n a m e n t o l u n g o l a I - 8 5 i n C a r o l i n a d e l N o r d e q u e l l i d i a m m o d e r n a m e n t o d i u n a t r a t t a d e l l a I - 7 5 , u n o d e i p r i n c i p a l i c o r r i d o i p e r l a v i a b i l i t à d e l N o r d i n F l o r i d a .