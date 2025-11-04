R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - C o n o l t r e 4 0 . 0 0 0 A m w a y P a r t n e r i n I t a l i a e u n a m a g g i o r a n z a f e m m i n i l e p a r i a l 6 1 , 4 % , A m w a y , l a p i ù g r a n d e a z i e n d a d i v e n d i t a d i r e t t a a l m o n d o , f e s t e g g i a i l s u o 4 0 ° a n n i v e r s a r i o n e l B e l P a e s e . S i n d a l 1 9 8 5 l a f i l i a l e i t a l i a n a s u p p o r t a m i g l i a i a d i p e r s o n e n e l l a c o s t r u z i o n e d i a t t i v i t à i n d i p e n d e n t i , p r o m u o v e n d o u n o s t i l e d i v i t a s a n o , e q u i l i b r a t o e s o s t e n i b i l e . O g g i s i p o s i z i o n a c o m e p r i m o m e r c a t o d e l l a r e g i o n e E s a n ( E u r o p a , S u d a f r i c a , A u s t r a l i a e N u o v a Z e l a n d a ) e r a p p r e s e n t a u n p i l a s t r o s t r a t e g i c o p e r l ’ a z i e n d a a l i v e l l o g l o b a l e . N e l 2 0 2 4 l ’ a r e a E s a n h a i n f a t t i r e g i s t r a t o v e n d i t e p e r 4 2 4 m i l i o n i d i d o l l a r i ( + 5 % a n n o s u a n n o ) , t r a i n a t a d a l l e p e r f o r m a n c e d e l m e r c a t o i t a l i a n o , c h e c o n t i n u a a d i s t i n g u e r s i p e r r e s i l i e n z a , i n n o v a z i o n e e c e n t r a l i t à d e l n e t w o r k i m p r e n d i t o r i a l e . “ C e l e b r a r e 4 0 a n n i d i A m w a y i n I t a l i a s i g n i f i c a r e n d e r e o m a g g i o a l l ’ i m p e g n o e a l l a p a s s i o n e d i d e c i n e d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e o g n i g i o r n o c o n t r i b u i s c o n o a g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o n e l l e c o m u n i t à i n c u i v i v o n o e l a v o r a n o . Q u e s t o a n n i v e r s a r i o n o n è s o l o u n t r a g u a r d o , m a u n n u o v o i n i z i o g u a r d a n d o a l f u t u r o c o n l a p r o m e s s a d i c o n t i n u a r e a i n n o v a r e , s o s t e n e r e e c r e s c e r e i n s i e m e p e r m o l t i a n n i a n c o r a ” , a f f e r m a J o n V o s k u i l , M a n a g i n g D i r e c t o r d i A m w a y E s a n . E c c e l l e n z a e i n n o v a z i o n e s o n o l e c a r a t t e r i s t i c h e c h e c o n t r a d d i s t i n g u o n o i p r o d o t t i d e l l e l i n e e d i A m w a y : N u t r i l i t e ™ , i l b r a n d n . 1 a l m o n d o n e l l a v e n d i t a d i v i t a m i n e e i n t e g r a t o r i a l i m e n t a r i ; A r t i s t r y ™ , l a l i n e a p r e m i u m d i s k i n c a r e c h e c o m b i n a i n g r e d i e n t i d i o r i g i n e v e g e t a l e c o n t e c n o l o g i e c o s m e t i c h e a v a n z a t e p e r s o l u z i o n i p e r s o n a l i z z a t e e p e r f o r m a n t i ; e S p r i n g ™ , s i s t e m a d i t r a t t a m e n t o d e l l ’ a c q u a l e a d e r m o n d i a l e . A c o n f e r m a d e l s u o c o s t a n t e i m p e g n o n e l l ’ i n n o v a z i o n e , A m w a y l a n c i a A r t i s t r y L o n g X e v i t y ™ , l a n u o v a c o l l e z i o n e s k i n c a r e p i ù a v a n z a t a , c h e s t i m o l a l ’ e n e r g i a n a t u r a l e d e l l a p e l l e a i u t a n d o l a a r i n n o v a r s i e a c o n t r a s t a r e i s e g n i d e l t e m p o . G r a z i e a u n a c o m b i n a z i o n e d i e s t r a t t i b o t a n i c i e i n g r e d i e n t i s c i e n t i f i c a m e n t e t e s t a t i , t r a c u i c e l l u l e s t a m i n a l i d i a r g a n e c a r d o m a r i a n o , L o n g X e v i t y f a v o r i s c e u n r i n n o v a m e n t o c u t a n e o c o m p l e t o p e r u n a p e l l e v i s i b i l m e n t e p i ù g i o v a n e . I t r e p r o d o t t i - C r e m a R i c c a N u t r i e n t e , E s s e n z a T o n i f i c a n t e e C r e m a C o n t o r n o O c c h i - m i g l i o r a n o i d r a t a z i o n e , l u m i n o s i t à e c o m p a t t e z z a , r e s t i t u e n d o u n a s p e t t o p i ù d i s t e s o e v i t a l e . C o n l a s t e s s a a t t e n z i o n e a l l ’ e q u i l i b r i o e a l b e n e s s e r e , l ’ a z i e n d a a m p l i a l a p r o p r i a o f f e r t a d e d i c a t a a l l e d o n n e c o n W o m e n ’ s 4 0 + S u p p o r t N u t r i l i t e ™ , u n i n t e g r a t o r e a l i m e n t a r e f o r m u l a t o p e r s u p p o r t a r e l e d o n n e d u r a n t e l a f a s e d e l l a p e r i / m e n o p a u s a , c o n t r i b u e n d o a d a l l e v i a r e i s i n t o m i p i ù c o m u n i , c o m e v a m p a t e d i c a l o r e , s u d o r a z i o n i n o t t u r n e e s b a l z i d ’ u m o r e , e f o r n e n d o a l l o s t e s s o t e m p o u n s o s t e g n o a l l a s a l u t e d e l l e o s s a . N e l s u o 4 0 ° a n n i v e r s a r i o , A m w a y I t a l i a r a f f o r z a l ’ i m p e g n o v e r s o l e c o m u n i t à l o c a l i a t t r a v e r s o A m G i v e , i l p r o g r a m m a d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e d e d i c a t o c h e a m p l i f i c a l a m i s s i o n e d i A m w a y d i g e n e r a r e u n i m p a t t o p o s i t i v o n e l m o n d o . I l p r o g r a m m a è p e n s a t o p e r v a l o r i z z a r e e d e s t e n d e r e l a p o r t a t a d e i p r o g e t t i g i à s o s t e n u t i d a i d i p e n d e n t i e d a g l i A m w a y P a r t n e r , f a v o r e n d o a l c o n t e m p o l a c o l l a b o r a z i o n e c o n o r g a n i z z a z i o n i l o c a l i p e r c r e a r e v a l o r e c o n d i v i s o e c o e s i o n e s o c i a l e i n t u t t a I t a l i a e n e l l a r e g i o n e E s a n . N e l l a s u a p r i m a e d i z i o n e , i l p r o g r a m m a h a r i c e v u t o o l t r e 5 0 c a n d i d a t u r e p r o v e n i e n t i d a 1 5 P a e s i d e l l a r e g i o n e , t r a c u i l ’ I t a l i a . I n t o t a l e , 1 7 o r g a n i z z a z i o n i n o n - p r o f i t s o n o s t a t e s e l e z i o n a t e p e r r i c e v e r e u n c o n t r i b u t o e c o n o m i c o a s u p p o r t o d e l l o r o p r e z i o s o l a v o r o i n a m b i t o e d u c a t i v o , d i i n c l u s i o n e e d i a s s i s t e n z a d i r e t t a . C o n l ’ a p e r t u r a u f f i c i a l e d e l l e c a n d i d a t u r e p e r l ’ a n n o 2 0 2 6 , A m G i v e c o n t i n u a a r a p p r e s e n t a r e l a c o n c r e t a t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ i m p e g n o c o s t a n t e d i A m w a y n e l s o s t e n e r e l e c o m u n i t à e f a v o r i r e u n c a m b i a m e n t o p o s i t i v o n e l m o n d o . A m w a y I t a l i a s i p r o i e t t a , q u i n d i , v e r s o i l f u t u r o , i s p i r a t a d a l l a s u a m i s s i o n e d i s e m p r e : a u m e n t a r e l ’ i m p a t t o p o s i t i v o n e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e a t t r a v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e , p r o d o t t i d i q u a l i t à e u n a c o m u n i t à i m p r e n d i t o r i a l e s o l i d a e i n c l u s i v a . I l 4 0 ° a n n i v e r s a r i o r a p p r e s e n t a n o n s o l o u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e m a s o p r a t t u t t o u n n u o v o p u n t o d i p a r t e n z a . C o n l o s g u a r d o r i v o l t o a l d o m a n i , A m w a y I t a l i a s i i m p e g n a a c r e a r e n u o v e o p p o r t u n i t à , p r o m u o v e r e l o s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e f a v o r i r e u n a c r e s c i t a c o n d i v i s a , p o n e n d o s e m p r e a l c e n t r o l e p e r s o n e e i l o r o b i s o g n i , p e r a f f r o n t a r e i n s i e m e l e s f i d e d e i p r o s s i m i d e c e n n i .