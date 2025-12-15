R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i p r e s e n t i a m o i p r i m i r i s u l t a t i d e l p r o g e t t o d e d i c a t o a l p r i m o c e n s i m e n t o d e l P a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e . I n u m e r i s o n o e n t u s i a s m a n t i c o n o l t r e 3 0 m i l a e l e m e n t i c e n s i t i a l l ’ i n t e r n o d e l p o r t a l e r a d i c i c u l t u r a l i . i t . Q u e s t o i m m e n s o p a t r i m o n i o , c h e l ’ I t a l i a h a a l l ’ i n t e r n o d e l l e p r o p r i e c o m u n i t à , r a p p r e s e n t a l a n o s t r a i d e n t i t à , l e n o s t r e s t o r i e e l a n o s t r a t r a d i z i o n e ” . Q u e s t e l e p a r o l e d i A n t o n i n o L a S p i n a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d i U n p l i ( U n i o n e n a z i o n a l e p r o l o c o d ’ I t a l i a ) , i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o “ C e n s i m e n t o d e l P a t r i m o n i o C u l t u r a l e I m m a t e r i a l e ” , o g g i a R o m a p r e s s o C a m e r a d e i D e p u t a t i . U n ' o c c a s i o n e , q u e l l a d i o g g i , p e r p r e s e n t a r e l o s t a t o d i a t t u a z i o n e d e l p r o g e t t o d e d i c a t o a l p r i m o c e n s i m e n t o d e l P a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e e i l p o r t a l e r a d i c i c u l t u r a l i . i t , l a p i a t t a f o r m a d i g i t a l e i n c u i s i t r a d u c e c o n c r e t a m e n t e i l l a v o r o f a t t o f i n o a d o r a e d e d i c a t o a l l a m a p p a t u r a d i t u t t o c i ò c h e r i e n t r a n e l p a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e i t a l i a n o . “ A b b i a m o c r e a t o – p r o s e g u e L a S p i n a – u n a s e r i e d i d o c u m e n t a r i e d i s t r u m e n t i p e r f a r s c o p r i r e q u e s t i l u o g h i e c o n s e n t i r e u n a v i s i o n e s e m p r e p i ù d i r e t t a e d i n a m i c a . I l l a v o r o c h e s i s t a f a c e n d o p o r t e r à n e i p r o s s i m i a n n i a c e n s i r e s e m p r e p i ù e l e m e n t i . I n v i t i a m o a n c h e t u t t e l e c o m u n i t à a p a r t e c i p a r e a q u e s t o c e n s i m e n t o i n v i a n d o i p r o p r i c o n t e n u t i p e r c h é i l p a t r i m o n i o i m m a t e r i a l e è s e m p r e v i v o e d è p r e s e n t e i n o g n i l o c a l i t à ” .