W a s h i n g t o n , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l c o n d u t t o r e t e l e v i s i v o J i m m y K i m m e l , n e l l ' o c c h i o d e l c i c l o n e n e g l i S t a t i U n i t i p e r i c o m m e n t i s u l l ’ a s s a s s i n i o d i C h a r l i e K i r k e p e r l a s o s p e n s i o n e d e l s u o p r o g r a m m a ' J i m m y K i m m e l L i v e ! ' d a p a r t e d e l l a A b c , h a a n c h e l a c i t t a d i n a n z a i t a l i a n a . L o a v e v a a n n u n c i a t o l u i s t e s s o a g i u g n o , d u r a n t e i l r i c e v i m e n t o p e r l a f e s t a d e l l a R e p u b b l i c a d i c u i e r a s t a t o o s p i t e a l c o n s o l a t o i t a l i a n o a L o s A n g e l e s . A l p o d c a s t ' T h e S a r a h S i l v e r m a n P o d c a s t ' , i l c o n d u t t o r e a v e v a r a c c o n t a t o u n p a i o d i m e s i d o p o : " H o a p p e n a o t t e n u t o l a c i t t a d i n a n z a , g r a z i e a l l a m i a a m a t a n o n n a E d i t h , l a c u i f a m i g l i a v e n i v a d a C a n d i d a , n e l l a p r o v i n c i a d i A v e l l i n o . C e l ’ h o " . U n r a c c o n t o c h e a v e v a f a t t o t i t o l a r e a l l a C n n ' I l p i a n o B d i K i m m e l p o t r e b b e e s s e r e u n t r a s f e r i m e n t o i n I t a l i a ' . M e n t r e i l G u a r d i a n s c r i s s e : " H a o t t e n u t o l a c i t t a d i n a n z a i t a l i a n a d o p o l ' ' i n c r e d i b i l e ' r i e l e z i o n e d i T r u m p " . S u l l e g a m e c o n l e s u e o r i g i n i a v e v a r i c o r d a t o a n c o r a : " M i o n o n n o r a c c o n t a v a s e m p r e d e l l e d i f f i c o l t à c h e l a s u a f a m i g l i a a f f r o n t ò d o p o i l t e r r e m o t o d e l 1 8 8 3 s u l l ’ i s o l a d i I s c h i a , d o v e p e r s e r o q u a s i t u t t i i p a r e n t i . È u n a s t o r i a c h e m i h a s e m p r e i s p i r a t o e f a t t o s e n t i r e v i c i n o a l l e m i e r a d i c i " . E , c o n i r o n i a , a v e v a a g g i u n t o : " M i a n o n n a m i d i c e v a s e m p r e : ‘ H a i i l c e r v e l l o d i u n c r i c e t o ! ’ ( f r a s e c h e i l c o m i c o a v e v a p r o n u n c i a t o i n i t a l i a n o ) M a è g r a z i e a l e i c h e h o p o t u t o o t t e n e r e l a c i t t a d i n a n z a i t a l i a n a e s e n t i r m i p a r t e d i q u e l l a s t o r i a f a m i l i a r e " . R i g u a r d o a l c l i m a p o l i t i c o n e g l i S t a t i U n i t i d o p o i l r i t o r n o a l l a C a s a B i a n c a d i T r u m p , K i m m e l a v e v a o s s e r v a t o : " Q u e l l o c h e s t a s u c c e d e n d o è p e g g i o d i q u a n t o p e n s a s s i . È i n c r e d i b i l e . P e n s o c h e s i a p r o b a b i l m e n t e a n c h e p e g g i o d i q u a n t o l u i v o r r e b b e c h e f o s s e " .