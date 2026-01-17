T o k y o , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " H o u s a t o l e b a c c h e t t e a t a v o l a , i l p r i m o m i n i s t r o T a k a i c h i m i h a a n c h e f a t t o i c o m p l i m e n t i p e r c o m e l e h o u s a t e , p e r c h é d i c e c h e e r o b r a v a a f a r l o . . . " , r a c c o n t a l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , a p r o p o s i t o d e l l ' i n c o n t r o c o n l ' o m o l o g a n i p p o n i c a d u r a n t e l a v i s i t a i n G i a p p o n e . A c h i l e c h i e d e , d u r a n t e u n p u n t o s t a m p a a l l ' a m b a s c i a t a i t a l i a n a a T o k y o , c o m e p u ò e s s e r e p r o t a g o n i s t a l ' I t a l i a i n u n a n u o v a K - p o p d i p l o m a c y ( c o n r i f e r i m e n t o a i r a p p o r t i c o n G i a p p o n e e C o r e a ) , M e l o n i r i s p o n d e : " P e n s o c h e n o i d o b b i a m o s e m p r e e s o l o e s s e r e n o i s t e s s i , p o r t a t o r i d e l l a n o s t r a i d e n t i t à , c a p a c i d i e s s e r e a p e r t i , c a p a c i a n c h e d i t i r a r e f u o r i u n p o ' u n l a t o u m a n o , c r e a t i v o , c h e l a n o s t r a n a z i o n e d a s e m p r e è i n g r a d o d i r a p p r e s e n t a r e . E p e n s o c h e q u e s t o a l l a f i n e s t i a f a c e n d o l a d i f f e r e n z a n e l l a n o s t r a c a p a c i t à d i c o s t r u i r e r e l a z i o n i c h e s o n o s o l i d e , c h e s o n o c e r t a m e n t e p o l i t i c h e , c h e s o n o s t r a t e g i c h e , m a c h e s o n o s p e s s o a n c h e u m a n e . E q u e s t o n o n f a m a l e " .