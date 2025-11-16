B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " T o c c a a n o i , t o c c a a n c h e a n o i . T o c c a a i n o s t r i p o p o l i , u n i t i n e l l a s o f f e r e n z a d e l l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l ’ u l t i m a g u e r r a m o n d i a l e , e c a p a c i o g g i d i e s s e r e u n i t i n e l l a c o s t r u z i o n e d i u n f u t u r o d i p a c e e d i p r o g r e s s o . T o c c a a l l a R e p u b b l i c a f e d e r a l e t e d e s c a , t o c c a a l l a R e p u b b l i c a i t a l i a n a - c o m e a t u t t i n e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e - o p p o r r e l a f o r z a d e l d i r i t t o a l l a p r e t e s a p r e m i n e n z a d e l l a f o r z a d e l l e a r m i " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . " C o n s i d e r o q u e s t a g i o r n a t a - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - a n c h e u n i n v i t o a r i f l e t t e r e , i n s i e m e , s u l p e r c o r s o s t r a o r d i n a r i o c h e l e n o s t r e d u e R e p u b b l i c h e h a n n o c o m p i u t o , f i a n c o a f i a n c o , p e r c o s t r u i r e - i n q u e s t i o t t a n t ’ a n n i - u n m o n d o m i g l i o r e , p a r t e n d o d a l l ’ E u r o p a . P e r a v e r e r a g g i u n t o l ’ a p p r o d o d e l l a s a g g e z z a n e l l a v i t a i n t e r n a z i o n a l e e d e l l ’ a u t e n t i c o c o r a g g i o . P e r e s s e r e d a v v e r o ' g r a n d i ' . P e r c h é q u e s t o s i a m o d i v e n u t i i n q u e s t i d e c e n n i , a b b r a c c i a n d o l a c a u s a d e l l ’ u n i t à e u r o p e a . A b b i a m o s a p u t o d a r v i t a a u n ’ a r e a d i p a c e , d i l i b e r t à , d i p r o s p e r i t à , d i r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i , c h e n o n h a p r e c e d e n t i n e l l a s t o r i a . C o n l a l u c i d i t à d e l c o r a g g i o d i c h i c h i e d e v a d i v o l t a r e p a g i n a e s i a d o p e r a v a p e r f a r l o " .