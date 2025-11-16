B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i r i v o l g i a m o i l n o s t r o s g u a r d o , i l n o s t r o p e n s i e r o a l l e v i t t i m e d i q u e l l e t r a g e d i e : d a i m i l i t a r i c a d u t i a i c i v i l i , v i t t i m e d i q u e l l a c o n d i z i o n e , l a g u e r r a , c h e l a l e g g e f o n d a m e n t a l e t e d e s c a e l a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a r i p u d i a n o , f a c e n d o p r o p r i a l a g r a n d e l e z i o n e d e r i v a n t e d a l t r a g i c o S e c o n d o c o n f l i t t o m o n d i a l e . C i u n i a m o i n u n a g i o r n a t a d i m e m o r i a e d i l u t t o , p e r c h é r i c o r d a r e l a n o s t r a s t o r i a c o m u n e è e s e r c i z i o i n d i s p e n s a b i l e n e l l a n o s t r a i n e s a u r i b i l e a s p i r a z i o n e a l l a p a c e " . L o h a s o t t o l i n e a t o a B e r l i n o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l s u o d i s c o r s o a l B u n d e s t a g i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e .