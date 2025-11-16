B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o t e d e s c o , F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r , h a d e p o s t o u n a c o r o n a p e r l a G i o r n a t a d i l u t t o n a z i o n a l e p r e s s o i l M e m o r i a l e c e n t r a l e d e l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e d i G e r m a n i a p e r l e v i t t i m e d e l l a g u e r r a e d e l l a t i r a n n i a . A l l e 1 3 . 3 0 i l C a p o d e l l o S t a t o i n t e r v e r r à d i n a n z i a i m a s s i m i r a p p r e s e n t a n t i d e g l i o r g a n i c o s t i t u z i o n a l i t e d e s c h i d u r a n t e l a C o m m e m o r a z i o n e p r e v i s t a a l B u n d e s t a g . L a G i o r n a t a d i l u t t o n a z i o n a l e d i q u e s t ' a n n o è d e d i c a t a a l l ' a m i c i z i a i t a l o - t e d e s c a . S i t r a t t a d i u n a c o m m e m o r a z i o n e c h e f u i n t r o d o t t a n e l 1 9 1 9 c o m e G i o r n a t a p e r i c a d u t i d e l l a P r i m a g u e r r a m o n d i a l e . L a p r i m a c e r i m o n i a u f f i c i a l e e b b e l u o g o n e l 1 9 2 2 a l R e i c h s t a g d i B e r l i n o . N e l l a R e p u b b l i c a F e d e r a l e d i G e r m a n i a f u r e i n t r o d o t t a n e l 1 9 5 2 c o m e G i o r n a t a d i l u t t o n a z i o n a l e , i n m e m o r i a d e l l e v i t t i m e d e l l e g u e r r e m o n d i a l i e d e l l a t i r a n n i a n a z i s t a , m a a n c h e d e l l e g u e r r e a t t u a l i e d e g l i a t t i d i o d i o e v i o l e n z a i n G e r m a n i a . Q u e s t ' a n n o , p e r l a p r i m a v o l t a , s a r a n n o r i c o r d a t e e s p l i c i t a m e n t e l e p e r s o n e p e r s e g u i t a t e e u c c i s e d u r a n t e i l n a z i s m o a c a u s a d e l l o r o g e n e r e o d e l l a l o r o i d e n t i t à s e s s u a l e . S a r a n n o i n o l t r e i n c l u s i g l i a g e n t i d i P o l i z i a c h e h a n n o p e r s o l a v i t a n e l l ' a d e m p i m e n t o d e l l o r o d o v e r e .