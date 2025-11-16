B e r l i n o , 1 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n s i e m e a l l ' o m o l o g o t e d e s c o , F r a n k - W a l t e r S t e i n m e i e r , è g i u n t o a l B u n d e s t a g , d o v e i n t e r v e r r à a l l a c e r i m o n i a d e l l a ' G i o r n a t a d e l l u t t o n a z i o n a l e ' , a 8 0 a n n i d a l l a f i n e d e l l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e . A d a p r i r e l a c o m m e m o r a z i o n e l ' e s e c u z i o n e , d a p a r t e d e l l c o r o f e m m i n i l e d e l l a c a t t e d r a l e d i S a n P i e t r o d i B r e m a , s o t t o l a d i r e z i o n e d i M a r k u s K a i s e r e a c c o m p a g n a t o d a l l a B r e m e n B a r o q u e O r c h e s t r a , d e l l a c a n t a t a s a c r a ' T i l g e , H ö c h s t e r , m e i n e S ü n d e n ' , b a s a t a s u l S a l m o 5 1 d i J o h a n n S e b a s t i a n B a c h , u n a r r a n g i a m e n t o d e l l o ' S t a b a t M a t e r ' d e l c o m p o s i t o r e i t a l i a n o G i o v a n n i B a t t i s t a P e r g o l e s i .