A b u D h a b i , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - R a f f o r z a r e l e r e l a z i o n i t r a I t a l i a e d E m i r a t i a r a b i u n i t i . É q u a n t o e m e r s o d a l l ' i n c o n t r o a d A b u D h a b i t r a i l p r e s i d e n t e d e g l i E m i r a t i a r a b i u n i t i , S h e i k h M o h a m e d b i n Z a y e d a l N a h y a n , e i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n V i s i t a d i S t a t o d a i e r i s e r a . " S o n o g r a t o - h a a f f e r m a t o i l P r e s i d e n t e i t a l i a n o - p e r q u e s t o s p i r i t o d i a m i c i z i a c h e l e g a i n o s t r i P a e s i . S o n o l i e t i s s i m o d i r e s t i t u i r e l a v i s i t a c h e l e i h a f a t t o u n a n n o f a a R o m a , g r a d i t i s s i m a , m o l t o i m p o r t a n t e p e r l ' I t a l i a c h e h a l a s c i a t o g r a n d i s e g n i c o n c r e t i d e l l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e . S o n o t o r n a t o m o l t o s p e s s o c o n i l p e n s i e r o a l n o s t r o c o l l o q u i o a R o m a e a l l a s a g g e z z a d e l l e s u e c o n s i d e r a z i o n i " . " É u n p i a c e r e d a r v i i l b e n v e n u t o n e g l i E m i r a t i a r a b i u n i t i d o p o i l n o s t r o i n c o n t r o d e l l o s c o r s o a n n o a R o m a . R i c o r d o a n c o r a l ' e c c e z i o n a l e o s p i t a l i t à c h e h o r i c e v u t o i n q u e l l ' i n c o n t r o e d u r a n t e l a m i a v i s i t a n e l v o s t r o P a e s e a m i c o . S o n o f i d u c i o s o - h a a f f e r m a t o M o h a m e d b i n Z a y e d - c h e q u e s t a v i s i t a d a r à u n f o r t e i m p u l s o a l l o s v i l u p p o d e l l e n o s t r e r e l a z i o n i b i l a t e r a l i n e l l ' a m b i t o d e l n o s t r o p a r t e n a r i a t o s t r a t e g i c o . L e n o s t r e r e l a z i o n i t r a E m i r a t i a r a b i u n i t i e d I t a l i a s o n o i n i z i a t e n e l 1 9 7 1 e h a n n o r e g i s t r a t o u n a n d a m e n t o a s c e n d e n t e c h e r i f l e t t e l a p r o f o n d i t à d e i n o s t r i l e g a m i s t o r i c i " . " C i ò - h a d e t t o a n c o r a i l P r e s i d e n t e d e g l i E m i r a t i a r a b i u n i t i - s o t t o l i n e a i l n o s t r o i m p e g n o c o m u n e a d a p r i r e n u o v i o r i z z o n t i p e r u n a c o o p e r a z i o n e c o s t r u t t i v a b a s a t a s u l l a f i d u c i a , i l r i s p e t t o e g l i i n t e r e s s i c o m u n i , c h e s o d d i s f e r à l ' a s p i r a z i o n e d e i n o s t r i P a e s i e d e i n o s t r i d u e p o p o l i " . " S o n o n u m e r o s e l e a r e e d i c o o p e r a z i o n e t r a E m i r a t i a r a b i u n i t i e d I t a l i a c h e a p r o n o l e s t r a d e a d u n f u t u r o p r o m e t t e n t e p e r l e n o s t r e r e l a z i o n i b i l a t e r a l i e q u e s t e a r e e c o n t r i b u i s c o n o a r a f f o r z a r e i l n o s t r o a t t u a l e p a r t e n a r i a t o s t r a t e g i c o a b e n e f i c i o d i e n t r a m b i i P a e s i e d e i l o r o p o p o l i , s p e c i a l m e n t e n e g l i i n v e s t i m e n t i n e i s e t t o r i d e l l ' e c o n o m i a , n e l l a t e c n o l o g i a a v a n z a t a , n e l l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . N o i d e g l i E m i r a t i a r a b i u n i t i d e s i d e r i a m o r a f f o r z a r e q u e s t e r e l a z i o n i e s i a m o f i d u c i o s i - h a c o n c l u s o M o h a m e d b i n Z a y e d - c h e i l v o s t r o P a e s e a m i c o c o n d i v i d e q u e s t o i m p e g n o c o n n o i " . D o p o l a c o l a z i o n e o f f e r t a d a l P r e s i d e n t e d e g l i E m i r a t i a r a b i , M a t t a r e l l a n e l p o m e r i g g i o s i r e c h e r à a l M u s e o N a z i o n a l e Z a y e d , n e l c u o r e d e l S a a d i y a t C u l t u r a l D i s t r i c t , d e d i c a t o a l l a f i g u r a d e l p a d r e f o n d a t o r e d e g l i E m i r a t i , S h e i k h Z a y e d b i n S u l t a n A l N a h y a n . A d a c c o g l i e r l o s a r à i l p r e s i d e n t e d e l D i p a r t i m e n t o d e l l a C u l t u r a e d e l t u r i s m o d i A b u D h a b i , M o h a m e d K h a l i f a A l M u b a r a k . S u c c e s s i v a m e n t e M a t t a r e l l a v i s i t e r à l a C a s a d e l l a F a m i g l i a A b r a m i t i c a , m o n u m e n t o s i m b o l o d e l l ’ a m i c i z i a t r a l e f e d i , d o v e s o r g o n o l a C h i e s a d i S a n F r a n c e s c o d ’ A s s i s i , l a S i n a g o g a M o s e s B e n M a i m o n e l a M o s c h e a A h m e d E l - T a y e b e , q u i n d i , i l M u s e o L o u v r e d i A b u D h a b i . P r i m a d i p a r t i r e p e r D u b a i , M a t t a r e l l a i n c o n t r e r à i r a p p r e s e n t a n t i i t a l i a n i d e l m o n d o a c c a d e m i c o e s c i e n t i f i c o p r e s s o l a r e s i d e n z a d e l l ’ a m b a s c i a t o r e i t a l i a n o . D o m a n i m a t t i n a , a l l e 8 o r a i t a l i a n a , i l C a p o d e l l o S t a t o i n c o n t r e r à i r a p p r e s e n t a n t i d e l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e i t a l i a n o a D u b a i . Q u i n d i s a r à r i c e v u t o a l P a l a z z o Z a ’ a b e e l , s e d e a m m i n i s t r a t i v a d e l l a F a m i g l i a R e a l e d i D u b a i , d a l S o v r a n o d i D u b a i , v i c e p r e s i d e n t e e P r i m o m i n i s t r o d e g l i E m i r a t i a r a b i u n i t i , M o h a m m e d b i n R a s h i d A l M a k t o u m .