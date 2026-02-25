N u o v a D e l h i , 2 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L e n o s t r e n a z i o n i c o n d i v i d o n o u n p a r t e n a r i a t o s t r a t e g i c o s o l i d o e m u l t i f o r m e " . L o h a d e t t o i l p r i m o m i n i s t r o i n d i a n o N a r e n d r a M o d i p r i m a d i p a r t i r e p e r I s r a e l e p e r u n a v i s i t a d i d u e g i o r n i v o l t a a d a p p r o f o n d i r e i l e g a m i c o n u n p a r t n e r c h i a v e n e l c o m m e r c i o e n e l l a d i f e s a , s u s c i t a n d o c r i t i c h e i n p a t r i a . M o d i h a a n n u n c i a t o c h e i n c o n t r e r à i l s u o o m o l o g o B e n j a m i n N e t a n y a h u e c h e p a r l e r à a l l a K n e s s e t . " I n o s t r i l e g a m i s i s o n o n o t e v o l m e n t e r a f f o r z a t i n e g l i u l t i m i a n n i " .