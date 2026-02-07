W a s h i n g t o n , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L ' I r a n v u o l e u n a c c o r d o " : l o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , a n n u n c i a n d o c h e u l t e r i o r i c o l l o q u i s i t e r r a n n o l a p r o s s i m a s e t t i m a n a . T r u m p h a a g g i u n t o c h e " c ' è t u t t o i l t e m p o p e r u n a c c o r d o " e h a r i b a d i t o l a s u a a f f e r m a z i o n e c h e T e h e r a n n o n a v r à a r m i n u c l e a r i . I n t a n t o i l t y c o o n p o t r e b b e i m p o r r e d a z i a g g i u n t i v i a i p a e s i c h e c o n t i n u a n o a c o m m e r c i a r e c o n T e h e r a n . I n u n ' o r d i n a n z a f i r m a t a i e r i n o n s p e c i f i c a l ' a l i q u o t a c h e p o t r e b b e e s s e r e i m p o s t a , m a u t i l i z z a i l 2 5 % c o m e e s e m p i o e a f f e r m a c h e s i a p p l i c h e r à a i b e n i i m p o r t a t i n e g l i S t a t i U n i t i d a q u a l s i a s i n a z i o n e c h e " a c q u i s t i , i m p o r t i o a c q u i s i s c a i n a l t r o m o d o b e n i o s e r v i z i d a l l ' I r a n , d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e " .