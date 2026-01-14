R o m a , 1 4 g e n ( A d n k r o n o s ) - L a c o m m i s s i o n e i m p e g n a i l g o v e r n o " a d a t t u a r e o g n i i n i z i a t i v a d i p l o m a t i c a u t i l e a f a r d e s i s t e r e l e a u t o r i t à d i T e h e r a n d a l l ’ a d o z i o n e d i m i s u r e r e p r e s s i v e n e i c o n f r o n t i d i p a c i f i c i m a n i f e s t a n t i , n e l l a c o n v i n z i o n e c h e l e i n i z i a t i v e s p o n t a n e e d e l l a p o p o l a z i o n e v a d a n o i n n a n z i t u t t o c o m p r e s e e d a s c o l t a t e " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l a r i s o l u z i o n e b i p a r t i s a n s u l l ' I r a n a p p r o v a t a d a t u t t i i g r i p p i ( c o n l ' a s t e n s i o n e d e l M 5 s ) i n c o m m i s s i o n e E s t e r i d e l S e n a t o e p r e s e n t a t a d a l l a p r e s i d e n t e S t e f a n i a C r a x i . I l t e s t o , t r a l e a l t r e c o s e , i m p e g n a a n c h e i l g o v e r n o a " a p r o m u o v e r e , d ’ i n t e s a c o n i p a r t n e r d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a e n e l l e o p p o r t u n e s e d i m u l t i l a t e r a l i , i n i z i a t i v e u r g e n t i v o l t e a o t t e n e r e l a c e s s a z i o n e d e l l ’ u s o s p r o p o r z i o n a t o d e l l a f o r z a , d e g l i a r r e s t i a r b i t r a r i e d e l l e v i o l e n z e n e i c o n f r o n t i d e i m a n i f e s t a n t i e d e i s o g g e t t i p i ù v u l n e r a b i l i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l a t u t e l a d e l l e d o n n e e d e i m i n o r i " e a " s o s t e n e r e , i n a m b i t o e u r o p e o , l ’ a d o z i o n e e l ’ a t t u a z i o n e d i m i s u r e m i r a t e , s a n z i o n i i n d i v i d u a l i e s e t t o r i a l i n e i c o n f r o n t i d i i n d i v i d u i e d e n t i t à c o i n v o l t i n e l l a r e p r e s s i o n e , a s s i c u r a n d o a l c o n t e m p o l a s a l v a g u a r d i a d e i c a n a l i u m a n i t a r i e d e l l ’ a s s i s t e n z a a l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e " . L a r i s o l u z i o n e c h i e d e p o i " c o n f e r m e z z a a l l e a u t o r i t à i r a n i a n e l a r i n u n c i a a l l a p e n a d i m o r t e q u a l e s t r u m e n t o d i r e p r e s s i o n e d e l d i s s e n s o e l a s o s p e n s i o n e i m m e d i a t a d e i p r o c e d i m e n t i g i u d i z i a r i e d e l l e c o n d a n n e c o m m i n a t e i n r e l a z i o n e a l l e p r o t e s t e i n c o r s o " e a n c h e d i " a d o p e r a r s i a f f i n c h é s i a r i p r i s t i n a t o i l p i e n o a c c e s s o a i n t e r n e t e a i s e r v i z i d i c o m u n i c a z i o n e , q u a l e c o n d i z i o n e e s s e n z i a l e p e r l ’ e s e r c i z i o d e l l e l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e e d i i n f o r m a z i o n e e p e r c o n s e n t i r e u n m o n i t o r a g g i o i n d i p e n d e n t e d e g l i e v e n t i " .