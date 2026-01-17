T e h e r a n , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' a c c e s s o a l l a m e s s a g g i s t i c a S m s è s t a t o r i p r i s t i n a t o i n I r a n , d o p o g i o r n i d i i n t e r r u z i o n i d o v u t e a l l e p r o t e s t e d i m a s s a a n t i g o v e r n a t i v e . G l i i r a n i a n i p o s s o n o n u o v a m e n t e i n v i a r e m e s s a g g i d i t e s t o t r a m i t e t e l e f o n i c e l l u l a r i a l l ' i n t e r n o d e l P a e s e . D i c o n s e g u e n z a , i c i r c a 9 0 m i l i o n i d i r e s i d e n t i d e l P a e s e p o s s o n o n u o v a m e n t e u t i l i z z a r e i s e r v i z i b a n c a r i o n l i n e , c h e r i c h i e d o n o l ' a u t e n t i c a z i o n e a d u e f a t t o r i t r a m i t e S m s . T u t t a v i a , i l b l a c k o u t d i I n t e r n e t r i m a n e i n v i g o r e e g l i u t e n t i p o s s o n o a c c e d e r e s o l o a i s i t i w e b c o n t r o l l a t i d a l l o S t a t o t r a m i t e l ' i n t r a n e t n a z i o n a l e .