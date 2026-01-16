R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ I r a n e r a u n a s o c i e t à d i s t r a o r d i n a r i a i n t e l l i g e n z a e d i a l t i s s i m o l i v e l l o c u l t u r a l e , m a p r o f o n d a m e n t e d i v i s a i n c l a s s i s o c i a l i : u n a b o r g h e s i a e u n ’ a l t r a b o r g h e s i a d i s p e n d i o s a , i m m e r s a n e l l u s s o , c o n t r a p p o s t e a u n a p o p o l a z i o n e c h e s i s e n t i v a u m a n a m e n t e – p o t r e m m o d i r e c r i s t i a n a m e n t e – a m a t a , t u t t a , s e n z a d i s t i n z i o n i ” . L o h a a f f e r m a t o R o m a n o P r o d i n e l s u o r a c c o n t o a l l a t r a s m i s s i o n e “ L a s f i d a d e l l a s o l i d a r i e t à ” , i n o n d a s u G r R a i P a r l a m e n t o e c o n d o t t a d a P a o l a S e v e r i n i M e l o g r a n i , r i p e r c o r r e n d o l e s u e i m p r e s s i o n i s u l l ’ I r a n a l l a v i g i l i a d e l l a R i v o l u z i o n e d e l 1 9 7 9 . “ T o r n a i d a q u e l P a e s e c o n v i n t o c h e n o n p o t e s s e c h e a v v e n i r e u n a r i v o l u z i o n e – h a s p i e g a t o P r o d i – e n a t u r a l m e n t e i m m a g i n a v o u n a r i v o l u z i o n e d i t i p o m a r x i s t a , c o m u n i s t a , n o n c o n o s c e n d o f i n o i n f o n d o l a s t o r i a d e l l ’ I r a n ” . L a r e a l t à f u i n v e c e m o l t o d i v e r s a : “ È a r r i v a t o u n n u o v o p o t e r e i n c r e d i b i l e , c h e u n i s c e p o t e r e r e l i g i o s o , p o t e r e m i l i t a r e e d e c o n o m i c o , e s e r c i t a n d o u n c o n t r o l l o t o t a l e s u l l a s o c i e t à . U n p o t e r e t e r r i b i l e , c o s ì a s s o l u t o d a d u r a r e a n c o r a o g g i , d a l l ’ i n i z i o d e l 1 9 7 9 ” . P r o d i h a q u i n d i p o s t o l ’ a c c e n t o s u l l a r e p r e s s i o n e s i s t e m a t i c a , c h e h a c o l p i t o i n m o d o p a r t i c o l a r m e n t e d u r o l e d o n n e : “ I n q u e s t o P a e s e l a r e p r e s s i o n e h a a s s u n t o f o r m e g r a v i s s i m e e h a c o l p i t o s o p r a t t u t t o l e d o n n e i n m o d o m i r a t o , r i p o r t a n d o l ’ I r a n i n d i e t r o r i s p e t t o a q u a n t o e r a s t a t o f a t t o a n c h e a t t r a v e r s o i r a p p o r t i c o n i g o v e r n i o c c i d e n t a l i , c o m p r e s i q u e l l i i t a l i a n i ” . “ S i t r a t t a d i u n ’ o p p r e s s i o n e g e n e r a l e c h e r i g u a r d a t u t t a l a s o c i e t à – h a a g g i u n t o – m a l e d o n n e s o n o s t a t e l e p i ù c o l p i t e e s o n o d i v e n t a t e u n a p a r t e f o r t i s s i m a d e l t e n t a t i v o d i r e a z i o n e c o n t r o l ’ o p p r e s s i o n e ” . S e c o n d o l ’ e x p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , i l r e g i m e i r a n i a n o n o n è m a i s t a t o r e a l m e n t e s c a l f i t o d a g l i a p p e l l i i n t e r n a z i o n a l i : “ C o s a s i p u ò p r e t e n d e r e d a u n p o t e r e c o s ì b e s t i a l m e n t e t i r a n n i c o ? È e v i d e n t e c h e c e r t i r e g i m i n o n a s c o l t a n o a p p e l l i . I l c a m b i a m e n t o p u ò a v v e n i r e s o l o s e q u e s t e r a g a z z e e q u e s t i r a g a z z i r i e s c o n o a r o m p e r e d a v v e r o l ’ i n e r z i a d e l l e s t r a d e ” . P r o d i h a i n o l t r e e v i d e n z i a t o l e p r o f o n d e d i f f e r e n z e i n t e r n e a l P a e s e : “ E s i s t o n o c i t t à m o l t o p i ù a v a n z a t e , m a n o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r e c h e l ’ I r a n h a a n c o r a u n a v a s t a r e a l t à d i c a m p a g n e e p i c c o l i v i l l a g g i , s p e s s o a r r e t r a t i , c h e s u b i s c o n o p i ù d i a l t r i g l i e f f e t t i d i q u e s t o r e g i m e ” . D a q u i l ’ a u s p i c i o f i n a l e : “ M i a u g u r o c h e l a r i v o l t a d e l l e c i t t à r i e s c a a f a r c o m p r e n d e r e a n c h e a l l e p e r i f e r i e d e l l ’ I r a n c h e c e r t e c o s e d e v o n o c a m b i a r e . O g g i l ’ i n t e r a R i v o l u z i o n e i r a n i a n a s t a s o f f r e n d o t r a g e d i e c h e n o n h a n n o p r e c e d e n t i n e m m e n o n e l l a s t o r i a d i q u e l P a e s e ” . N e l s u o i n t e r v e n t o , P r o d i h a i n f i n e r i c h i a m a t o i l r u o l o d e l l ’ E u r o p a n e l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e , s o t t o l i n e a n d o c o m e “ u n ’ E u r o p a d i v i s a n o n p o t r à m a i a v e r e u n a p o l i t i c a e s t e r a f o r t e e c r e d i b i l e ” , e v i d e n z i a n d o l a n e c e s s i t à d i u n ’ a z i o n e c o m u n e c a p a c e d i i n c i d e r e r e a l m e n t e n e i g r a n d i c o n f l i t t i g l o b a l i .