R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - E ' g r e m i t a p i a z z a d e l C a m p i d o g l i o p e r l a m a n i f e s t a z i o n e i n d e t t a d a A m n e s t y e D o n n a V i t a L i b e r t à a s o s t e g n o d e i d i s s i d e n t i i n I r a n . E l l y S c h l e i n , G i u s e p p e C o n t e c o n N i c o l a F r a t o i a n n i e A n g e l o B o n e l l i r e s t a n o a i p i e d i d e l p a l c o . C ' è a n c h e R i c c a r d o M a g i , p i ù i n l à . R e s t a n o s c o r i e d o p o l e t e n s i o n i i n P a r l a m e n t o s u l l a r i s o l u z i o n e b i p a r t i s a n s u l l ' I r a n s u c u i i 5 S t e l l e s i s o n o a s t e n u t i p r e s e n t a n d o u n l o r o t e s t o . " S b a g l i a c h i r o m p e l ' u n i t à " , r i b a d i s c e i l l e a d e r d i P i ù E u r o p a c h e i n s i e m e a i r i f o r m i s t i d e m h a s t i g m a t i z z a t o l a s c e l t a d e i p e n t a s t e l l a t i . D i s t i n g u o s u c u i S c h l e i n n o n s i s o f f e r m a . L a s e g r e t a r i a s i i n t r a t t i e n e c o n C o n t e e i l e a d e r d i A v s a f a v o r e d i t e l e c a m e r e . P r o g r e s s i s t i c o m p a t t i s u l l ' I r a n ? " N o i c i s i a m o s e m p r e s t a t i . I l P d è s e m p r e s t a t o a l f i a n c o d e l m o v i m e n t o D o n n a V i t a L i b e r t à " , r i s p o n d e l a s e g r e t a r i a d e l P d a i c r o n i s t i . I n p i a z z a t a n t i e s p o n e n t i d e m d a N i c o l a Z i n g a r e t t i a M a t t e o O r f i n i e M i c h e l a D e B i a s e . C ' è a n c h e i l r i f o r m i s t a F i l i p p o S e n s i . I n t e r v i e n e d a l p a l c o i l s i n d a c o d i R o m a , R o b e r t o G u a l t i e r i . C o n C o n t e c i s o n o a n c h e V i t t o r i a B a l d i n o , F r a n c e s c o S i l v e s t r i e S t e f a n i a A s c a r i , t r a g l i a l t r i . I l l e a d e r M 5 S r i b a t t e a c h i a c c u s a i 5 S t e l l e d i a v e r f a t t o m a n c a r e l a c o m p a t t e z z a i n P a r l a m e n t o : u n a " s t r u m e n t a l i z z a z i o n e " , d i c e . " A b b i a m o d e t t o d a l l ' i n i z i o c h e e r a v a m o a s s o l u t a m e n t e d ' a c c o r d o c o n l a m o z i o n e c h e è s t a t a p r e s e n t a t a . A b b i a m o c h i e s t o s o l t a n t o u n i m p e g n o i n p i ù , c i o è u n a c o n d a n n a v e r s o o p z i o n i m i l i t a r i u n i l a t e r a l i a l d i f u o r i d e l q u a d r o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . L a c o m p a t t e z z a n o n c i è s t a t a d i m o s t r a t a s u q u e s t o u l t e r i o r e i m p e g n o , c h e p e r n o i è e s s e n z i a l e . P e r c h é i e r i c ' è s t a t o i l V e n e z u e l a , d o m a n i c ' è l a G r o e n l a n d i a . . . S e c o n t i n u i a m o c o s ì s i s f a s c i a t u t t o l ' o r d i n e m o n d i a l e . N o n m i s e m b r a u n a q u e s t i o n e s e c o n d a r i a " . E p o i r i v o l t o a l l a m a g g i o r a n z a a t t a c c a : " C i s o n o e s p o n e n t i d e l c e n t r o d e s t r a q u i o g g i ? S i a m o q u i e i o n o n l i h o v i s t i . I o n o n h o c a p i t o q u a l e s i a l a p o s i z i o n e d e l c e n t r o d e s t r a " . " È i m p o r t a n t i s s i m o p e r n o i e s s e r e q u a - d i c e S c h l e i n - a d a r e p i e n a s o l i d a r i e t à e s u p p o r t o a l p o p o l o i r a n i a n o n e l l a s u a l o t t a p e r l a l i b e r t à . S e r v e c h e l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e e l ' U n i o n e e u r o p e a u s i n o o g n i l e v a d i p l o m a t i c a e f a c c i a n o o g n i s f o r z o p e r i s o l a r e i l r e g i m e . S i a m o q u i p e r s o t t o l i n e a r e i l s u p p o r t o a l l a a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o i r a n i a n o " . I e r i i n c o m m i s s i o n e E s t e r i i l P d - t r a n n e l a r i f o r m i s t a L i a Q u a r t a p e l l e - h a v o t a t o a f a v o r e a n c h e d e i p u n t i d e l l a r i s o l u z i o n e M 5 S , o l t r e c h e q u e l l a b i p a r t i s a n c h e è s t a t a a p p r o v a t a . S t e s s a s c e l t a d a A v s . " S o n o r i s o l u z i o n i c h e c o n d a n n a n o l a r e p r e s s i o n e i n I r a n , c o n d a n n a n o i l r e g i m e s a n g u i n a r i o d e g l i A y a t o l l a h e q u e s t o è u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e , p e r ò n o n p e n s i a m o c h e i l b o m b a r d a m e n t o d e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a p o s s a r i s o l v e r e . I l r i s c h i o è c h e c i p o s s a e s s e r e q u e l l o c h e è a c c a d u t o i n I r a q e i n L i b i a , o v v e r o u n a s i t u a z i o n e d i g u e r r a c i v i l e " , o s s e r v a B o n e l l i . A r g o m e n t i c h e n o n c o n v i n c o n o M a g i : " I n I t a l i a , s a r e b b e s t a t o i m p o r t a n t e a v e r e u n s e g n a l e u n i t a r i o d e l P a r l a m e n t o i t a l i a n o . P u r t r o p p o n o n c ' è s t a t o p e r c h é c ' è s e m p r e c h i d e v e f a r e u n p o s i z i o n a m e n t o p e r s o n a l e o d i p a r t i t o i n p i ù ' ' . C r i t i c h e a c u i r i b a t t e F r a t o i a n n i : " S i a m o t u t t i e t u t t e i n s i e m e e l o s i a m o n o n d a o g g i , l o d i c o a c h i d a l l e p a r t i d e l c e n t r o d e s t r a g i o c a i n m o d o s t r u m e n t a l e a c c u s a n d o c i d i a m b i g u i t à . N o i a b b i a m o s o t t o s c r i t t o e v o t a t o e n t r a m b e l e r i s o l u z i o n i , c o n d i v i d i a m o l a r i s o l u z i o n e c h e è s t a t a f a t t a d a t u t t i e d a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e , e n a t u r a l m e n t e c o n d i v i d i a m o a n c h e l a n e c e s s i t à d i e s p r i m e r s i i n m o d o m o l t o c h i a r o c o n t r o q u a l s i a s i i p o t e s i d i i n t e r v e n t o m i l i t a r e s t r a n i e r o . I r i c h i a m i a l l ' u n a n i m i t à , l ' u n i t à n a z i o n a l e s o n o s p e s s o u n p o ' p e l o s i . L ' u n i t à s i c o s t r u i s c e s u i f a t t i " .