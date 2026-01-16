R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o a l f i a n c o d e l p o p o l o i r a n i a n o . O g g i è i m p o r t a n t i s s i m o e s s e r e q u i , t u t t i i n s i e m e , p e r m o s t r a r e l a n o s t r a v i c i n a n z a a l l e d o n n e e a g l i u o m i n i , a i g r a n d i e a i g i o v a n i , c h e i n I r a n s t a n n o l o t t a n d o p e r l a l i b e r t à m e t t e n d o a r i s c h i o l a p r o p r i a v i t a . S i a m o c o n t r o q u a l s i a s i f o r m a d i r e p r e s s i o n e d e l d i s s e n s o e d e l l a l i b e r t à e c o n d a n n i a m o q u a n t o s t a a v v e n e n d o . S e g u i a m o q u o t i d i a n a m e n t e , c o n a n g o s c i a e p r e o c c u p a z i o n e , g l i s v i l u p p i c o n l a s p e r a n z a d i v e d e r e l ’ I r a n t o r n a r e a e s s e r e u n P a e s e l i b e r o ” . L o d i c h i a r a A l e s s a n d r o O n o r a t o , p r o m o t o r e d i P r o g e t t o C i v i c o I t a l i a e A s s e s s o r e a i G r a n d i E v e n t i , S p o r t , T u r i s m o e M o d a d i R o m a C a p i t a l e .