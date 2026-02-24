T e l A v i v , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I r a n e C i n a s o n o p r o s s i m i a u n a c c o r d o p e r l a v e n d i t a d a p a r t e d i P e c h i n o d i m i s s i l i d a c r o c i e r a a n t i n a v e C M - 3 0 2 a T e h e r a n . L o s c r i v e i l n o t i z i a r i o i s r a e l i a n o Y n e t c i t a n d o u n r a p p o r t o R e u t e r s , s e c o n d o c u i i l d i s p i e g a m e n t o d e i m i s s i l i a u m e n t e r e b b e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l e c a p a c i t à o f f e n s i v e d e l l ' I r a n e r a p p r e s e n t e r e b b e u n a m i n a c c i a p e r l e f o r z e n a v a l i s t a t u n i t e n s i d i s p i e g a t e n e l l a r e g i o n e . S e c o n d o i l d o c u m e n t o , i n e g o z i a t i t r a i d u e P a e s i s u l l ' a c c o r d o h a n n o s u b i t o u n ' a c c e l e r a z i o n e i n s e g u i t o a l l a g u e r r a d i 1 2 g i o r n i t r a I s r a e l e e I r a n d e l l a s c o r s a e s t a t e .