T e l A v i v , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N o n o s t a n t e l ' i m p o n e n t e s c h i e r a m e n t o d i f o r z e m i l i t a r i n e l l a r e g i o n e , t r a c u i d u e p o r t a e r e i , I s r a e l e r i t i e n e c h e g l i S t a t i U n i t i a b b i a n o l a c a p a c i t à d i s o s t e n e r e s o l o q u a t t r o o c i n q u e g i o r n i d i i n t e n s o a t t a c c o a e r e o c o n t r o l ' I r a n . L o h a d e t t o u n f u n z i o n a r i o d e l l ' i n t e l l i g e n c e i s r a e l i a n a a l F i n a n c i a l T i m e s , a g g i u n g e n d o c h e l e f o r z e a m e r i c a n e p o t r e b b e r o p r o s e g u i r e c o n a t t a c c h i d i m i n o r e i n t e n s i t à p e r u n a s e t t i m a n a .