Tel Aviv, 24 feb. (Adnkronos) - Nonostante l'imponente schieramento di forze militari nella regione, tra cui due portaerei, Israele ritiene che gli Stati Uniti abbiano la capacità di sostenere solo quattro o cinque giorni di intenso attacco aereo contro l'Iran. Lo ha detto un funzionario dell'intelligence israeliana al Financial Times, aggiungendo che le forze americane potrebbero proseguire con attacchi di minore intensità per una settimana.
Iran: media, 'in caso di massiccio attacco, Usa hanno autonomia di soli 5 giorni'
24 febbraio, 2026 • 12:00