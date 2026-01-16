R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o q u i i n p i a z z a p e r c o n d a n n a r e i l m a s s a c r o b r u t a l e c h e s t a a v v e n e n d o a i d a n n i d e l l e r a g a z z e e d e i r a g a z z i i r a n i a n i c h e s t a n n o l o t t a n d o p e r l a d e m o c r a z i a a T e h e r a n e n e l l e a l t r e c i t t à i r a n i a n e . S o p r a t t u t t o p e r d a r e v o c e a l o r o , p e r c h é i l p r o b l e m a p r i n c i p a l e c h e c ' è a d e s s o è i l s i l e n z i o c h e i l r e g i m e v u o l e , e v u o l e q u e s t o s i l e n z i o p e r c h é n o n v u o l e c h e c i s i a u n a m o b i l i t a z i o n e d e l l e d e m o c r a t i c h e e d e i d e m o c r a t i c i d i t u t t e l e o p i n i o n i p u b b l i c h e e u r o p e e c h e p o s s o n o f a r e p r e s s i o n e s u l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e s u l r e g i m e d i T e h e r a n . É n e c e s s a r i o i n t e n s i f i c a r e l e s a n z i o n i , è n e c e s s a r i o r e n d e r e l a v i t a d i f f i c i l e a u n r e g i m e c h e c r o l l e r à p r i m a o p o i , m a c h e p u ò f a r e a n c o r a t a n t i m o r t i e t a n t i m a s s a c r i ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i , p a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i i n p i a z z a d e l C a m p i d o g l i o n e l c o r s o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e p e r l ’ I r a n . “ O g g i è i m p o r t a n t e a n c h e d i r e c h e c ' è u n ' a t t e n z i o n e f o r t i s s i m a d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e : l ' U n i o n e E u r o p e a p u r t r o p p o è s e m p r e l e n t a e f a s e m p r e t a r d i a s v e g l i a r s i , m a s p e r i a m o c h e p o s s a a n c h e a v e r e i l s u o r u o l o n e l l ' a m p l i a r e e n e l r e n d e r e p i ù d u r e l e s a n z i o n i , p e r c h é s e è a c c a d u t o q u e l l o c h e s t a a c c a d e n d o n e i g i o r n i s c o r s i , c i o è l e p i ù a m p i e m a n i f e s t a z i o n i c h e c i f o s s e r o n e l p a e s e d a l 2 0 0 9 , c i o è d a q u a n d o c ' e r a n o s t a t e l e p r o t e s t e d o p o i b r o g l i e l e t t o r a l i , è a n c h e p e r e f f e t t o d e l l e s a n z i o n i e u r o p e e . I n I t a l i a , s a r e b b e s t a t o i m p o r t a n t e a v e r e u n s e g n a l e u n i t a r i o d e l P a r l a m e n t o i t a l i a n o : p u r t r o p p o n o n c ' è s t a t o p e r c h é c ' è s e m p r e c h i d e v e f a r e u n p o s i z i o n a m e n t o p e r s o n a l e o d i p a r t i t o i n p i ù ” , h a c o n c l u s o M a g i .