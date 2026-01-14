R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L ' a s t e n s i o n e d e l M o v i m e n t o C i n q u e s t e l l e i n c o m m i s s i o n e E s t e r i a l S e n a t o s u l l a r i s o l u z i o n e p e r l ' I r a n è u n g r a v i s s i m o e r r o r e p o l i t i c o . B i s o g n a v a d a r e u n s e g n a l e d i u n i t à c o n t r o l a r e p r e s s i o n e d e l r e g i m e i r a n i a n o " . L o d i c h i a r a i l s e n a t o r e d i A z i o n e , M a r c o L o m b a r d o . " S o n o i n t e r v e n u t o a n o m e d i A z i o n e I n C o m m i s s i o n e A f f a r i E s t e r i d e l S e n a t o a s o s t e g n o d e l l a r i s o l u z i o n e . D a v a n t i a l l a r i c h i e s t a d e l M 5 S d i r i n v i a r e i l v o t o ; a b b i a m o t u t t i s e g n a l a t o l ’ u r g e n z a d i p r e n d e r e u n a p o s i z i o n e i n t e m p i r a p i d i e c o n u n c o n s e n s o t r a s v e r s a l e . R i s p e t t o a l l e o b i e z i o n i d e l c o m p o n e n t e d e l M 5 S s u u n f u t u r o i n t e r v e n t o m i l i t a r e , h o r i c o r d a t o c h e d a v a n t i a i c r i m i n i i n t e r n a z i o n a l i p e r p e t r a t i d a l r e g i m e d e g l i a y a t o l l a h p u ò e s s e r e l e g i t t i m o l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ u s o d e l l a f o r z a c o l l e t t i v a a p r o t e z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e . D i f r o n t e a l m a s s a c r o i n a t t o s a r e b b e i n f a t t i l e g i t t i m a l ’ i s c r i z i o n e n e l l e l i s t e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e d e l l a p r i n c i p a l e f o r z a m i l i t a r e d e l r e g i m e i r a n i a n o , i l C o r p o d e i G u a r d i a n i d e l l a R i v o l u z i o n e I s l a m i c a . I l M 5 S , u n u n p r i m o m o m e n t o h a t e n t a t o d i r i n v i a r e l a v o t a z i o n e p e r p o i d i c h i a r a r e i l v o t o d i a s t e n s i o n e m e n t r e l a c o m m i s s i o n e e s t e r i d e l S e n a t o h a a p p r o v a t o i l t e s t o c o n i l v o t o d i t u t t i g l i a l t r i p a r t i t i . U n g r a v e e r r o r e p o l i t i c o c h e f a v e n i r m e n o i l s o s t e g n o u n a n i m e d e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a a l l a l o t t a d e g l i i r a n i a n i " .