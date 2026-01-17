T e h e r a n , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a g u i d a s u p r e m a d e l l ' I r a n , A l i K h a m e n e i , a f f e r m a c h e l ' I r a n c o n s i d e r a i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p u n " c r i m i n a l e " p e r a v e r i n f l i t t o v i t t i m e , d a n n i e c a l u n n i e a l p o p o l o i r a n i a n o d u r a n t e l e p r o t e s t e . " L ' u l t i m a s e d i z i o n e a n t i - i r a n i a n a è s t a t a d i v e r s a i n q u a n t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i è s t a t o c o i n v o l t o p e r s o n a l m e n t e " , h a a f f e r m a t o K h a m e n e i , c i t a t o d a i m e d i a i r a n i a n i .