B e r l i n o , 1 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L ' A g e n z i a e u r o p e a p e r l a s i c u r e z z a a e r e a ( E a s a ) h a i n v i t a t o l e c o m p a g n i e a e r e e a e v i t a r e m o m e n t a n e a m e n t e l o s p a z i o a e r e o i r a n i a n o a c a u s a d e l l a " s i t u a z i o n e i n c o r s o e l a p o s s i b i l i t à d i u n ' a z i o n e m i l i t a r e s t a t u n i t e n s e " . L ' E a s a h a c o n s i g l i a t o a g l i o p e r a t o r i a e r e i d i " p r e s t a r e a t t e n z i o n e e d i a t t u a r e p i a n i d i e m e r g e n z a p e r l e o p e r a z i o n i e l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l e r o t t e a l l ' i n t e r n o d e l l o s p a z i o a e r e o d e i p a e s i v i c i n i , i n p a r t i c o l a r e d o v e s i t r o v a n o l e b a s i m i l i t a r i s t a t u n i t e n s i " . L ' E a s a h a d i c h i a r a t o c h e l e f o r z e d i d i f e s a a e r e a i r a n i a n e s o n o " i n s t a t o d i m a s s i m a a l l e r t a " a c a u s a d e l l ' e s c a l a t i o n , a g g i u n g e n d o c h e " a t t u a l m e n t e v i è u n a m a g g i o r e p r o b a b i l i t à d i e r r o r i d i i d e n t i f i c a z i o n e " n e l l o s p a z i o a e r e o i r a n i a n o . " L a p r e s e n z a e i l p o s s i b i l e u t i l i z z o d i u n ' a m p i a g a m m a d i a r m i e s i s t e m i d i d i f e s a a e r e a , c o m b i n a t i c o n r i s p o s t e s t a t a l i i m p r e v e d i b i l i e l a p o t e n z i a l e a t t i v a z i o n e d i s i s t e m i S a m , c r e a n o u n r i s c h i o e l e v a t o p e r i v o l i c i v i l i c h e o p e r a n o a t u t t e l e a l t i t u d i n i e l i v e l l i d i v o l o " , h a a f f e r m a t o l ' a u t o r i t à n e l s u o a v v i s o , c h e r i m a r r à i n v i g o r e f i n o a l 1 6 f e b b r a i o .