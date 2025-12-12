R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ T u t t i c o l o r o c h e h a n n o u n a v o c e i s t i t u z i o n a l e d a f a r s e n t i r e , a c o m i n c i a r e d a l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e e d a i g o v e r n i , c o m p r e s o q u e l l o i t a l i a n o , d o v r e b b e r o c h i e d e r e a g r a n v o c e l ’ i m m e d i a t o r i l a s c i o d i N a r g e s M o h a m m a d i , p r e m i o N o b e l p e r l a p a c e a r r e s t a t a o g g i i n I r a n i n s i e m e a d a l t r i a t t i v i s t i m e n t r e c o m m e m o r a v a u n a v v o c a t o p e r i d i r i t t i u m a n i n e l l a R e p u b b l i c a i s l a m i c a ” . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o d i + E u r o p a B e n e d e t t o D e l l a V e d o v a .