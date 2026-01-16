R o m a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o q u i p e r c h i e d e r e i l r i s p e t t o d e i d i r i t t i u m a n i i n I r a n e p e r s o s t e n e r e l a m o b i l i t a z i o n e d i u o m i n i e d o n n e , g i o v a n i , r a g a z z i e r a g a z z e c h e s t a n n o p r o t e s t a n d o i n n o m e d e l l a l i b e r t à , d e l l a d e m o c r a z i a , p e r f e r m a r e i l m a s s a c r o , l a r e p r e s s i o n e e p e r s o s t e n e r e u n ' i n i z i a t i v a f o r t e d e l l ' U n i o n e e u r o p e a i n n o m e d e i d i r i t t i u m a n i , o v v e r o p e r c h i n o n r i s p e t t a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e c i d e v o n o e s s e r e l e s a n z i o n i " . C o s ì i l c o - l e a d e r d i A v s , A n g e l o B o n e l l i , a m a r g i n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e a s o s t e g n o d e l p o p o l o i r a n i a n o i n p i a z z a d e l C a m p i d o g l i o a R o m a . L e d u e r i s o l u z i o n i ? " I n n a n z i t u t t o s o n o r i s o l u z i o n i c h e c o n d a n n a n o l a r e p r e s s i o n e i n I r a n , c o n d a n n a n o i l r e g i m e s a n g u i n a r i o d e g l i A y a t o l l a h e q u e s t o è u n e l e m e n t o i m p o r t a n t e , p e r ò n o n p e n s i a m o c h e i l b o m b a r d a m e n t o d e g l i S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a p o s s a r i s o l v e r e . I l r i s c h i o è c h e c i p o s s a e s s e r e q u e l l o c h e è a c c a d u t o i n I r a q e i n L i b i a , o v v e r o u n a s i t u a z i o n e d i g u e r r a c i v i l e " .